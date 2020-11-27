Украинские власти активно готовятся к локдауну, который могут ввести в декабре. Харьковщина и Одесщина получили новых руководителей. Глава ОПУ Андрей Ермак провел откровенный разговор со своим экс-преемником Игорем Уманским. Такими были главные новости пятницы, 27 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Подготовка к локдауну

Из-за роста количества больных коронавирусом в Украине все чаще начали говорить о восстановлении полного карантина, который действовал весной. К такому шагу прибегли уже многие европейские государства.

Все детали и возможные сценарии читайте здесь Возможен ли локдаун в Украине в декабре

Украинские СМИ из своих источников узнали, что в Офисе Президента рассматривают две вероятные даты действия жесткого карантина. По одному сценарию он придется на рождественские праздники и продлится 3 недели, по другому – 2 недели перед праздниками:

25 декабря – 17 января,

7 декабря – 20 декабря.

По состоянию на 27 ноября никакого решения о жестких карантинных ограничениях еще нет. В то же время заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко рассказал, что окончательного решения еще не знают даже в правительстве.

Возможен локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине (выходного дня – 24 канал), и будем принимать решение,

– сказал Тимошенко.

Новые руководители Харьковщины и Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух новых глав Харьковской и Одесской областных государственных администраций. Предыдущих недавно уволили.

Так, в Харькове возглавлять ОГА будет Айна Тымчук. Ранее она работала заместителем местного мэра Геннадия Кернеса, а также возглавляла аппарат Днепропетровской ОГА.

Ранее с этой должности уволили Алексея Кучера. Похоже, у него возможен конфликт с ОПУ. Все началось со скандальных обвинений военных, которые Кучер озвучивал после падения самолета Ан-26 под Харьковом.

Последней каплей стали выборы мэра Харькова – второго по количеству населения города Украины. Кучер был кандидатом от "Слуги народа", но в один момент фактически нивелировал сделанные на него ставки, начав делать отсылки в собственной кампании в сторону Геннадия Кернеса. В частности, называя его своим тренером.

К слову Он имел абсолютную свободу и все возможности, – Ермак встретился с Уманским и принял отставку

В то же время новым председателем Одесской ОГА стал Игорь Гриневецкий. Он ранее уже возглавлял областную администрацию и работал в Одесском областном совете.

Здесь ситуация несколько проще. В Офисе Президента говорили, что его предшественник Максим Куцый был недостаточно жестким для такой работы. От Гриневецкого ждут противоположного.

Молдова хочет вывода российских войск

Одним из центральных заявлений проевропейской политику Майи Санду после победы на выборах президента Молдовы стало требование вывода российских войск из Приднестровья.

К слову Молдова потребует вывода войск РФ из Приднестровья: реакция России

Все наши правительства имели такую точку зрения: эту оперативную группу (войск России – 24 канал) должны вывести, а боеприпасы вывезти. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова,

– заявила Майя Санду.

Она подчеркнула, что это официальная позиция Молдовы, которая не менялась в течение лет.

К слову, Россия должна была вывезти свои войска из Молдовы еще до 2004 года, но так и не сделала этого. Таким образом она не выполнила соглашение, под которым собственноручно подписалась.

Госбюджет-2021

Правительство 26 ноября утвердило проект госбюджета на 2021 год к 2 чтению. Премьер Денис Шымгаль подчеркнул, что в следующем году ожидают роста экономики, что позволит увеличить расходы на медицину, образование, оборону и тому подобное.

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Главные показатели госбюджета-2021:

Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1,092 триллиона гривен.

Расходы составят 1,328 триллиона гривен.

Дефицит бюджета на 2021 год уменьшили с 6% до 5,5% ВВП.

ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.

Госдолг к ВВП – 64,6%.

Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.

А потребительская инфляция достигнет 7,3%.

Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.



Какие изменения правительство предлагает для госбюджета на 2021 год / инфографика 24 канала