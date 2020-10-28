Взрыв произошел на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области. Правительство обнародовало причины трагедии Ан-26 под Чугуевом. От COVID-19 умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. НАПК закрывает реестр электронных деклараций. Павла Рябикина назначили главой таможни. Таковы были главные новости четверга, 27 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом

В Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв на газоперерабатывающей станции. В результате трагедии погибли 2 человека, еще 9 пострадавших госпитализированы с травмами различной сложности. Сразу после взрыва на газоперерабатывающей станции возник пожар. Спасателям удалось потушить его только через 2 часа.

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Взрыв газа частично разрушил здание газорегуляторных пунктов. В результате инцидента без газа остались 3500 жителей района.

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва. Правоохранители считают, что на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе могли нарушить правила безопасности, установленные для взрывоопасных предприятий. Если этот факт подтвердят, ответственным может грозить тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет.

Смотрите фото взрыва на газоперерабатывающей станции в Харьковской области / Фото Нацполиции и ГСЧС

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Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом, смотрите видео:

Озвучили официальные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом

Во время заседания Кабмина обнародовали официальные причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом. Глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский заявил, что к падению самолета привела потеря скорости на предпосадочной прямой.

Что спровоцировало катастрофу

Руководство Харьковского университета воздушных сил не контролировало выполнение полета.

В университете систематически нарушали правила выполнения полетов.

Экипаж был недостаточно подготовленным относительно действий в особых ситуациях.

Материалы, наработанные правительственной комиссией, передадут в правоохранительные органы, которые продолжают следственные действия, чтобы установить виновных в этой страшной трагедии,

– отметил Уруский.

Обратите внимание! Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом произошла 25 сентября 2020 года. На борту находились 27 человек, 26 – погибли.

Отчет о причинах трагедии самолета: смотрите видео



Главное об авиакатастрофе в Харьковской области / Инфографика 24 канала

От COVID-19 умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук

Действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Во время местных выборов 2020 года мужчина был лидером избирательной гонки. Он баллотировался от партии "Наш край".

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Что известно о Федорчуке

Ему было 60 лет.

Борисполь Федорчук возглавлял еще с 2006 года. За это время он входил в ВО "Батькивщину" и "Партию регионов".

По данным экзитполов, во время местных выборов 2020 года политик набрал 33% голосов избирателей.

У Федорчука остались жена и дочь.



Анатолий Федорчук / Фото пресс-службы Бориспольского горсовета

НАПК закрывает реестр электронных деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрывает реестр электронных деклараций. Соответствующее решение Конституционного суда вступит в силу в 18:00 28 октября.

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Глава НАПК Александр Новиков уже заявил, что такой приговор суда возвращает страну в 1991 год, когда "вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Решение полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости".

Конституционный суд признал неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех людей, которые получают зарплату из налогов Украины,

– отметил Новиков.

В Конституционном суде подчеркнули, что их решение является окончательным и не предусматривает обжалования.

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Главой таможни назначен Павел Рябикин

Кабмин назначил политика и дипломата Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы Украины.

Журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в Офисе Президента, заявил, что Владимир Зеленский провел собеседование с Рябикиным еще до местных выборов. По мнению Бутусова, кандидатуру Рябикина Зеленскому порекомендовал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Что известно о Рябикине

До назначения на должность работал генеральным директором аэропорта "Борисполь".

Входил в десятку лучших менеджеров Украины.

В прошлом был народным депутатом трех созывов, а также заместителем министра транспорта и связи.

В 2009 – 2010 годах был послом Украины в Дании.



Павел Рябикин / Фото пресс-службы "Борисполя"