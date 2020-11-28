Важно Почему уничтожали украинцев и как это хотели скрыть: важные факты истории Голодомора

Традиционно в последнюю субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодомора. Поэтому тысячи украинцев вечером зажгли у окон символические свечи.

Кроме того, на территории нацмузея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве состоялась панихида, которую возглавил глава Православной церкви Украины Епифаний.

Утром в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов прибыли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие политики.

Чиновники установили возле скульптуры "Горькая память детства" композиции из калины и пшеничных колосков. Кроме того, Зеленский поручил выделить деньги на достройку музея Голодомора.

Зеленский, Ермак и Шмыгаль почтили память жертв Голодомора / Фото "Офиса президента":

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Совещание фракций в Верховной Раде В Верховной Раде состоялось совещание лидеров фракций с премьер-министром и главой офиса Президента. На ней политики обсудили законопроекты, связанные с Конституционным Судом, а также Госбюджет-2021 и локдаун Когда Рада примет госбюджет-2021 Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять проект Госбюджета-2021. Такой вариант не исключает лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам политика, есть много законопроектов, которые парламент должен принять именно в этом году, чтобы они заработали. Важно! Правительство отправило главную смету страны ко второму чтению нардепам 26 ноября. Перед тем в Кабмине провели консультации по бюджету со специалистами Меднародного валютного фонда.

Изменения в госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала

Карантин выходного дня или локдаун

В Верховной Раде планируют заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова о том, был ли карантин выходного дня эффективным. Именно на следующей неделе, 30 ноября, истекает срок ограничений, которые вводил правительство в выходные.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если решат, что карантин выходного дня не сработал, то его могут скорректировать.

Если не сработало, будем корректировать,

– добавил политик.

Заметим, что ряд политиков выступает за введение полного локдауна. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что в Кабмине рассматривают различные варианты, отнюдь не исключая локдаун на новогодние праздники.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Пожар на рынке в Харькове

На рынке "Барабашово" ночью вспыхнул пожар. Загорелись ряды с тканями.

Пожар имел 4 уровень опасности. К тушению привлекли почти 100 пожарных. Возгорание удалось ликвидировать только в 12:50. К счастью, никто не пострадал.

Какова причина пожара

Причины устанавливают. Однако правоохранители подозревают, что павильоны рынка подожгли.