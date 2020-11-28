Главные новости 28 ноября: День памяти жертв Голодомора и пожар на рынке в Харькове
В Украине почтили память жертв Голодомора. На крупнейшем рынке в Украине в Харькове вспыхнул пожар. Таковы были главные новости субботы, 28 ноября
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День памяти жертв Голодомора
Традиционно в последнюю субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодомора. Поэтому тысячи украинцев вечером зажгли у окон символические свечи.
Кроме того, на территории нацмузея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве состоялась панихида, которую возглавил глава Православной церкви Украины Епифаний.
На музей Голодомора выделят дополнительные деньги
Утром в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-1933 годов прибыли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие политики.
Чиновники установили возле скульптуры "Горькая память детства" композиции из калины и пшеничных колосков. Кроме того, Зеленский поручил выделить деньги на достройку музея Голодомора.
Зеленский, Ермак и Шмыгаль почтили память жертв Голодомора / Фото "Офиса президента":
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Совещание фракций в Верховной Раде
В Верховной Раде состоялось совещание лидеров фракций с премьер-министром и главой офиса Президента. На ней политики обсудили законопроекты, связанные с Конституционным Судом, а также Госбюджет-2021 и локдаун
Когда Рада примет госбюджет-2021
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять проект Госбюджета-2021.
Такой вариант не исключает лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам политика, есть много законопроектов, которые парламент должен принять именно в этом году, чтобы они заработали.
Изменения в госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала
Карантин выходного дня или локдаун
В Верховной Раде планируют заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова о том, был ли карантин выходного дня эффективным. Именно на следующей неделе, 30 ноября, истекает срок ограничений, которые вводил правительство в выходные.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если решат, что карантин выходного дня не сработал, то его могут скорректировать.
Если не сработало, будем корректировать,
– добавил политик.
Заметим, что ряд политиков выступает за введение полного локдауна. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что в Кабмине рассматривают различные варианты, отнюдь не исключая локдаун на новогодние праздники.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Пожар на рынке в Харькове
На рынке "Барабашово" ночью вспыхнул пожар. Загорелись ряды с тканями.
Пожар имел 4 уровень опасности. К тушению привлекли почти 100 пожарных. Возгорание удалось ликвидировать только в 12:50. К счастью, никто не пострадал.
Какова причина пожара
Причины устанавливают. Однако правоохранители подозревают, что павильоны рынка подожгли.
Почему это важно?
Рынок "Барабашово" – один из крупнейших в Западной Европе. В Украине это крупнейший промышленно-вещевой рынок, его площадь составляет более 75 гектаров.
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