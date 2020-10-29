Владимир Зеленский собрал экстренное заседание СНБО из-за решения КСУ об отмене е-декларирования. Мужчина с ножом напал на людей в церкви в Ницце. От COVID-19 умер экс-нардеп и кандидат в президенты Валерий Бабич. Городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов во Львове. Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси. Таковы были главные новости четверга, 29 октября

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Срочное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО. Во время встречи говорили о скандальном решении КСУ об отмене е-декларирования и реакции на него.

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Главные тезисы Зеленского

Владимир Зеленский осудил такое решение суда и заявил, что Украина его не воспримет. Также он добавил, что система е-декларирования в Украине будет работать.

Президент обратился к правоохранителям с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию Конституционным судом Украины решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства.

Он отметил, что Евросоюз уже дает четкие сигналы Украине.

Президент Зеленский ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников в ближайшее время.

Что известно о решении КСУ? 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях. Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".

Речь Владимира Зеленского на срочном заседании СНБО: смотрите видео​

Теракт в Ницце

Во французской Ницце вблизи базилики Нотр-Дам вооруженный ножом мужчина напал на людей внутри церкви. Нападение произошло в 9:00 по местному времени. Известно, что в результате нападения погибли 3 человека. В частности, женщине злоумышленник перерезал горло, а мужчину обезглавил. Также есть много раненых: их количество не уточняют.

Что касается самого нападавшего, то его полиция задержала. По информации СМИ, злоумышленника ранили, сейчас он находится в больнице. Пока что мотивы мужчины неизвестны.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по следующим фактам:

террористическая деятельность,

попытка убийства в связи с террористической организацией,

преступная организация террористов.

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Впоследствии произошла еще серия терактов

Вторая атака произошла в Саудовской Аравии, но напрямую связана с европейским государством. Там в Джидде мужчина пытался напасть на охрану французского консульства. Его задержали во время нападения.

За несколько часов после теракта в Ницце на юге Франции вооруженный пистолетом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на сотрудников полиции. Правоохранители застрелили нападавшего на месте.

Теракт во Франции / Фото PMdeNice

Смерть Валерия Бабича

На 67-м году жизни скончался бывший народный депутат Украины Валерий Бабич. Причиной смерти бывшего политика называют коронавирусную болезнь.

Что известно о Валерии Бабиче

Это украинский предприниматель, общественный деятель и бывший политик. Бабич родился в 1953 году в городе Бродах Львовской области.

Он был первым президентом АО "Украинская финансовая группа", вице-президентом Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко.

Политическую карьеру начинал с должности советника президента Леонида Кравчука в 1993 – 1994 годах. В 1994 году также баллотировался в президенты. Со своими 2,48% занял пятое место и во второй тур не попал.

При этом в том же 1994 году был избран народным депутатом Украины. В Верховной Раде проработал в течение 2 и 3 созывов, в 1994 – 2002 годах.

Результаты выборов во Львове

Городская территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах во Львове. Во втором туре выборов мэра сойдутся Андрей Садовый и Олег Синютка.

Результаты кандидатов в мэры Львова

Андрей Садовый – 39,96% (90812 голосов);

Олег Синютка – 31,03% (70504 голосов);

Руслан Кошулинский получил – 9,74% (22123 голосов);

Ярослав Рущишин – 4,67% (10620 голосов);

Игорь Зинкевич – 3,37% (7655 голосов);

Игорь Васюник – 2,95% (6693 голосов);

Юлия Гвоздович – 2,30% (5225 голосов).

Во второй тур выборов городского головы выходят Андрей Садовый и Олег Синютка, разрыв между которыми превысил 20 тысяч голосов.



Во второй тур выборов мэра Львова прошли Садовый и Синютка / инфографика 24 канала

Беларусь закрывает границы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть границу страны. По его словам, закрытие границы не означает внедрение "железного занавеса". Впрочем, в страну уже не могут попасть белорусы из Украины, Литвы и Польши.

Мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Видите ли, нам бросили вызов. Какая тут дружба... Но народы не виноваты,

– сказал Лукашенко.

Он также намекнул, что закрывает границу из-за угрозы коронавируса. Заметим, что раньше к пандемии COVID-19 Лукашенко относился пренебрежительно и всячески высмеивал ее.

Что происходит на границе с Беларусью

После заявления Лукашенко действительно появились проблемы с пересечением границы Беларуси. Независимые белорусские СМИ сообщают, что во второй половине дня в Беларусь перестали пропускать граждан, пытавшихся въехать из Литвы и Польши. Впоследствии – и из Украины.

При этом из Беларуси людей пока выпускают без проблем. На границе с Латвией пограничники предупреждают водителей легковых автомобилей, что въехать они пока могут, а вот выехать потом – нет.

Сколько еще будет продолжаться ситуация – неизвестно. Официального заявления от белорусских ведомств нет. Известно, что авиарейсы прилетают и отправляются из Беларуси без изменений.

Больше о ситуации в Беларуси, протестах и забастовках в стране, а также заявлениях Лукашенко и оппозиции – по ссылке.