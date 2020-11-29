В Жовкве погибли двое пациентов на ИВЛ, потому что в больнице пропал свет. В Черновцах состоялся второй тур выборов. В Украине заговорили об "интеллектуальном" локдауне. В Украине проходит 7 годовщина разгона студентов во время Евромайдана. Таковы были главные новости воскресенья, 29 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Важно Степанов анонсировал проверки по всем больницам Украины после трагедии в Жовкве

Трагическая гибель пациентов в Жовкве

В Жовкве в больнице двое пациентов, которые были подключены к ИВЛ, погибли. Все потому, что в заведении пропало электричество и аппараты не работали около часа. Генераторы в тот момент не сработали. Трагедия произошла еще вечером 27 ноября, однако заговорили о ней лишь 29 ноября.

Погибшим было 61 и 66 лет. Полиция открыла уголовное производство.

Как отреагировали в Офисе Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что это недопустимо, ведь ситуация стоила человеческих жизней. Политик отметил, что будут соответствующие кадровые выводы, даже на уровне райгосадминистрации.

Реакция Степанова

На трагедию отреагировал министр здравоохранения Максим Степанов. Политик подчеркнул, что в Жовкву срочно направили комиссию, чтобы выяснить все обстоятельства.

Кроме этого, проверки оборудования проведут во всех больницах Украины.

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Слухи об "интеллектуальном" локдауне

В правительстве рассматривают возможность введения "интеллектуального локдауна". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это будет не такой карантин, как весной, а скорректированный, в соответствии с ситуацией в регионах. В частности, это касается общественного транспорта, ведь при его запрете люди не смогут добираться на работу.

Какова вероятность локдауна в Украине

Арахамия заверил, что вероятность введения локдауна составляет 90%.

К слову, о различных сценариях карантина говорил премьер-министр Денис Шмыгаль и еще ряд министров.

Сейчас есть информация о нескольких вероятных датах введения локдауна, одна из них – 25 декабря.

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Обратите внимание! В Украине в течение 3 недель действовал карантин выходного дня. На следующей неделе во власти будут оценивать его эффективность и решать, что делать с ограничениями дальше.



Карантин в Украине / инфографика 24 канала

Выборы мэра в Черновцах

В Черновцах состоялся второй тур мэрских выборов. За мэрское кресло боролись Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин от партии "Команда Михайлишина". По состоянию на 16:30 явка составила более 17%.

Каковы результаты экзитполов

Роман Кличук – 59,1%;

Виталий Михайлишин – 40,9%.



Экзитполы в Черновцах / Фото "Буковина"

Официальные результаты голосования во второго тура должны быть установлены не позднее чем на 5 день, то есть до 4 декабря.

К слову, в первом туре Кличук набрал 27,23% голосов, Михайлишин – 21,23%.

Подробнее В Черновцах продолжается второй тур местных выборов: как проходит голосование

Годовщина разгона студентов на Майдане

Ровно 7 лет назад, в ночь с 29 на 30 ноября беркутовцы устроили разгон студентов на Майдане. Тогда силовики дубинками жестоко избили протестующих. От рук беркутовцев пострадали около 79 человек.

Именно эту дату считают настоящим началом Революции Достоинства. После кровавых событий тысячи возмущенных украинцев вышли на улицы.

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Смотрите видео, как происходил разгон студентов на Майдане: