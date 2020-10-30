На Донбассе по меньшей мере двое украинских военных погибли и еще три получили ранения. В Киеве на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП. Турцию и Грецию накрыло мощное землетрясение, спровоцировавшее цунами. Председатель КСУ Александр Тупицкий сделал несколько громких заявлений, зато ГБР против него возбудило дело по госизмене. Таковы были главные новости 30 октября.

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Новые жертвы и раненые на Донбассе

Двое украинских военных погибли возле Водяного, получив ранения несовместимые с жизнью. Произошло это после того, как украинские позиции боевики дважды обстреляли примерно в полночь 30 октября.

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Имена погибших уже известны – это Владимир Бондарюк и Михаил Старостин. Оба служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Руководительница Центра помощи участникам АТО при ОГА Наталья Возаловская, со своей стороны, рассказала, что 30-летний Старостин погиб от пули российского снайпера.



Воины Бондарюк и Старостин погибли на Добнасе / Коллаж 36-й отдельной бригады морской пехоты

Обстрелы Водяного не прекращались и в течение дня. Из-за этого Украина созвала срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе. В результате в Водяном воцарилась тишина.

Кроме того, на Донбассе получили ранения еще трое военных. Всех их доставили в военный госпиталь в Харькове. По словам медиков, один из воинов имеет пулевые ранения и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Но его жизни ничего не угрожает. Состояние остальных двух – средней тяжести.

По словам руководителя Донетчины в ТКГ, причиной активизации боевиков могли стать местные выборы в Украине. Дело в том, что пророссийские силы получили на них слишком мало голосов. Поэтому они и попытались расшатать ситуацию в стране.

Между тем, только в течение последних двух недель на территорию Украины прибыли из России 1200 тонн горючего и 20 грузовиков со стрелковым оружием. В то же время боевики перевооружают танковые и мотострелковые подразделения. Они заменяют старые танки на новые.

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На Майдане в Киеве произошло смертельное ДТП

К вечеру, примерно в 16:00 66-летний водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик. В итоге он выехал на Майдан Независимости, и въехал здесь в толпу людей. Впоследствии оказался на проезжей части, где протаранил по меньшей мере четыре автомобиля, и остановился.

В результате ДТП два человека погибли (предварительно, это женщины) и еще четверо получили травмы. Самому же водителю объявили подозрение и его задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением, потому что потерял сознание. СМИ, со своей стороны, пишут, что он недавно перенес операцию на сердце – стентирование.

Также водитель прошел тест на алкоголь, который не показал наличия алкоголя или наркотиков в его крови. Однако более точные данные даст анализ крови и мочи.

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Турцию и Грецию всколыхнуло землетрясение с цунами

Эпицентр землетрясения залегал в Эгейском море у берегов Турции (провинция Измир). Его магнитуда составила 6,6. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) присвоил землетрясению магнитуду 7 баллов.

Смотрите первые кадры землетрясения в Измире: видео

По официальным данным, в настоящее время известно о по меньшей мере шести погибших и 257 раненых. В то же время более 70 человек спасатели уже вытащили из-под завалов. В целом землетрясение разрушило много домов, и многие продолжают находиться под завалами.

Видео последствий землетрясения в Турции

Сильные подземные толчки ощущали не только в Турции, но и в Греции. Здесь землетрясение вызвало разрушения на острове Самос. Стихия здесь унесла жизни как минимум четырех человек: погибли юноша и девушка. Кроме того, по меньшей мере восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Они находятся в госпиталях.

Какой ущерб причинило землетрясение в Греции: видео

Кроме землетрясения, Турцию еще и накрыла волна цунами, которую собственно и спровоцировали подземные толчки. В результате больше всего пострадали турецкие города Сеферихисар и Измир. Здесь затопило автомобили и первые этажи зданий. О серьезных разрушениях, погибших или раненых информации пока нет.

Цунами после землетрясения в Турции / Фото NTV

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Громкие заявления председателя КСУ Тупицкого и уголовное производство в отношении него

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий более 2 часов общался с журналистами во время брифинга. Среди главных тем встречи: скандальное решение КСУ, незадекларированная дачу в оккупированном Крыму и допрос в ГБР.

Главное из брифинга Тупицкого

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Между тем, Государственное бюро расследований начало уголовное производство против Тупицкого. Она касается его земельного участка в Крыму. По данным следствия, он самовольно ее занял. В то же время она не была отведенной ему в установленном законодательством Украины порядке.

Кроме того, председатель КСУ заключил договор, которым признал полномочия должностных лиц РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесение ее к категории тех, что подпадают под юрисдикцию РФ (сделка – действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей).

Итак, в ГБР делают вывод, что таким образом председатель КСУ, вероятно, совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины.

Дело Тупицкого квалифицируют по двум статьям – самовольное занятие земельного участка и государственная измена. Если вину главы КСУ докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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