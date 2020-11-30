По данным СМИ, правительство введет локдаун с 23 декабря по 15 января. Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса. В ДТП возле Мукачево погибли 5 человек, среди которых и ребенок. Зеленский предлагает отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП. Американская компания разработала вакцину, которая эффективна на 100% в тяжелых случаях COVID-19. Такими были главные новости за сегодня, 30 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Локдаун планируют ввести на 3 недели

По данным СМИ, Кабинет Министров передумал вводить двухнедельный локдаун на зимние праздники. Вместе с тем ограничения введут на 3 недели – с 23 декабря по 15 января. В то же время пока неизвестно, в каком именно формате введут локдаун.

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Кабмин уже 2 декабря якобы должен сообщить о деталях новых ограничений.

Правительство провело совещание относительно локдауна

30 ноября правительство провело совещание о необходимости введения локдауна. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, чиновники не согласовали конкретную дату для введения жесткого ограничения.

Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет,

– подчеркнула Мендель.

Кроме того, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, парламент уже готовится к введению локдауна. Однако, по его словам, если в Украине введут локдаун, Рада продолжит работать. Из-за жесткого ограничения могут только внести изменения в график работы парламентариев.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

Разумков выздоровел от коронавируса

Спикер парламента сообщил, что поборол коронавирус. Политик уже возвращается к привычному рабочему графику.

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Что известно о коронавирусе у Разумкова

Положительный тест на коронавирус спикер Рады получил 11 ноября.

Тогда о заражении COVID-19 сообщили сразу несколько украинских политиков. Среди них были президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

26 ноября Разумков сдал повторный тест. Однако тот вновь оказался положительным. Тогда политик сообщал, что в целом чувствует себя значительно лучше, однако работает дистанционно.



Разумков выздоровел от коронавируса / Фото Getty Images

Смертельное ДТП возле Мукачево

На трассе Мукачево – Львов возле села Лалово Мукачевского района Закарпатской области в 13:14 произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки "ВАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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Что известно о погибших

В результате столкновения на месте происшествия погибли 4 человека. Спасатели деблокировали из автомобиля их тела и передали правоохранителям.

Травмированного мальчика отвезли в детскую областную больницу в Мукачево. Однако медикам не удалось спасти ребенка – мальчик умер в отделении реанимации.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Смотрите видео с места ДТП на Закарпатье:

Зеленский внес законопроект для ФЛП

ФЛП протестовали под Радой

30 ноября предприниматели в очередной раз устроили протест под зданием Верховной Рады. Они требовали принять законопроект об отмене фискализации малого и микро бизнеса. Свою акцию протеста ФЛП назвали "Налоговый майдан #SaveФЛП" Право на труд".

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Зеленский внес в парламент законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Кроме того, президент предлагает снизить штрафы и отменить возмещения недовольным покупателям. Глава государства решил пойти на такие уступки из-за карантина.

Что предусматривает законопроект Зеленского

Отсрочить с 1 апреля 2021 года по 1 января 2022 года обязательное применение РРО для предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Отменить механизм компенсации покупателям по жалобам о нарушении порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов.

Отменить штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО.

Продлить до 1 января 2022 года применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона по использованию программных РРО.

Ввести понятие "дистанционные услуги".



Зеленский зарегистрировал законопроект для ФЛП / Фото Getty Images

Вакцина от коронавируса эффективна на 100% в тяжелых случаях

Представители компании Moderna заявили, что их вакцина способна спасти в случае тяжелого течения COVID-19. В то же время эффективность препарата при привычном течении болезни составляет 94,1%.

Что известно о вакцине Moderna

В исследовании вакцины против коронавируса компании Moderna приняли участие 30 тысяч человек.

Из них коронавирусом заразились только 196 участников.

185 человек получили плацебо, а 11 испытуемых – вакцину.

У 30 добровольцев возникла тяжелая форма заболевания.

Среди привитых настоящей вакциной заразились только 11 человек. Никто из них не был в тяжелом состоянии.

Обратите внимание! Вакцина от компании Moderna является самой дорогой. Одна доза будет стоить от 27 до 37 долларов. Конечная стоимость вакцины будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику.