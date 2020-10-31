Главные новости 31 октября: закрытие границ в Беларуси и детали смертельного ДТП на Майдане
Подозреваемому в смертельном ДТП на Майдане избрали меру пресечения. Беларусь закрыла границы для иностранцев. Во Франции после нескольких попыток терактов возникла стрельба в Лионе возле церкви. В Совете Европы раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ. Умер актер Шон Коннери. Такими были главные новости субботы, 31 октября.
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Мера пресечения для подозреваемого в смертельном ДТП на Майдане
Шевченковский суд 31 октября избрал Юрию Назаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мужчина является подозреваемым в совершении смертельного ДТП на Крещатике.
Назаренко будет под домашним арестом 60 суток и носить электронный браслет. Ранее подозреваемый находился в больнице под охраной, а прокурор просил для него меру пресечения – содержание под стражей.
Смертельное ДТП на Майдане: что известно
- На Майдане Независимости в Киевом 30 октября произошло смертельное ДТП.
- Мужчина на Land Rover съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана. Затем снес двух пешеходов на остановке и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика.
- Водитель рассказывает, что за рулем ему стало плохо, он потерял сознание. К слову, недавно Назаренко прооперировали после инсульта.
- Мужчине грозит заключение от 3 до 8 лет.
Смотрите видео смертельного ДТП на Крещатике:
Беларусь закрывает границы для иностранцев
С 1 ноября Беларусь закрывает границы для иностранцев и людей без гражданства. Власть убеждает, что это связано с пандемией коронавируса. Иностранцы не смогут въехать в Беларусь на авто, поезде или речном транспорте. На перелеты самолетами запрет пока не распространили.
Правда, есть категории иностранцев, которым въезд разрешат. В частности:
- Дипломаты;
- Главы государств или члены официальных делегаций;
- Водители транспортных средств международных перевозок.
- Иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов;
- Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;
- Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Беларуси;
- Россияне, которые следуют транзитом в РФ;
- Иностранцы, которые следуют транзитом через территорию Беларуси, согласно межправительственному соглашению Беларуси и Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС.
Заметим, Беларусь говорила о намерении ввести ограничения на границе еще раньше. В частности, страна 29 октября запретила въезд литовцев, поляков и украинцев.
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Стрельба возле церкви в Леоне
В течение последних дней во Франции зафиксировали несколько попыток терактов. 31 октября стрельба возникла в Лионе возле греческой православной церкви. По предварительной информации, пушечной винтовкой ранили священника, когда тот закрывал церковь.
Стрелка уже задержали.
Что известно о терактах во Франции
- 29 октября в Ницце неизвестный убил трех человек в церкви. Он обезглавил 71-летнего мужчину и перерезал горло женщине.
- В Авиньоне вооруженный мужчина с возгласами "Аллах Акбар" напал на полицейского. Правоохранители были вынуждены застрелить нападавшего.
- В Лионе мужчина на улице махал 30-сантиметровым ножом. Его задержали.
В Совете Европы раскритиковали проект Зеленского о КСУ
Руководители Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции Совета Европы в письме раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда.
В Совете Европы призвали учесть все пути решения ситуации вокруг КСУ. Однако принятие законопроекта Зеленского назвали неприемлемым. В письме отметили, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения властей.
Зато представитель президента в КСУ Федор Вениславский ранее говорил, что принятие закона восстановит общественное доверие к конституционному судопроизводству.
Что известно о законопроекте Зеленского о КСУ
- Зеленский подал в Раду проект об увольнении судей КСУ и обновлении состава суда в целом.
- Все из-за того, что ранее КСУ принял ряд решений, отменив некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, наказание для чиновников за ложь в декларациях.
Подробнее о скандале вокруг Конституционного Суда читайте по ссылке.
Детали о решении КСУ / Инфографика 24 канала
Умер Шон Коннери
31 октября умер известный шотландский киноактер и продюсер Шон Коннери. Он первым сыграл Джеймса Бонда, чем прославился на весь мир. К слову, актеру было 90 лет.
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