Подозреваемому в смертельном ДТП на Майдане избрали меру пресечения. Беларусь закрыла границы для иностранцев. Во Франции после нескольких попыток терактов возникла стрельба в Лионе возле церкви. В Совете Европы раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ. Умер актер Шон Коннери. Такими были главные новости субботы, 31 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Мера пресечения для подозреваемого в смертельном ДТП на Майдане

Шевченковский суд 31 октября избрал Юрию Назаренко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Мужчина является подозреваемым в совершении смертельного ДТП на Крещатике.

Назаренко будет под домашним арестом 60 суток и носить электронный браслет. Ранее подозреваемый находился в больнице под охраной, а прокурор просил для него меру пресечения – содержание под стражей.

Смертельное ДТП на Майдане: что известно

На Майдане Независимости в Киевом 30 октября произошло смертельное ДТП.

Мужчина на Land Rover съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана. Затем снес двух пешеходов на остановке и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика.

Водитель рассказывает, что за рулем ему стало плохо, он потерял сознание. К слову, недавно Назаренко прооперировали после инсульта.

Мужчине грозит заключение от 3 до 8 лет.

Смотрите видео смертельного ДТП на Крещатике:

Беларусь закрывает границы для иностранцев

С 1 ноября Беларусь закрывает границы для иностранцев и людей без гражданства. Власть убеждает, что это связано с пандемией коронавируса. Иностранцы не смогут въехать в Беларусь на авто, поезде или речном транспорте. На перелеты самолетами запрет пока не распространили.

Правда, есть категории иностранцев, которым въезд разрешат. В частности:

Дипломаты;

Главы государств или члены официальных делегаций;

Водители транспортных средств международных перевозок.

Иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов;

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;

Иностранцы, имеющие разрешение на работу в Беларуси;

Россияне, которые следуют транзитом в РФ;

Иностранцы, которые следуют транзитом через территорию Беларуси, согласно межправительственному соглашению Беларуси и Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС.

Заметим, Беларусь говорила о намерении ввести ограничения на границе еще раньше. В частности, страна 29 октября запретила въезд литовцев, поляков и украинцев.

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Стрельба возле церкви в Леоне

В течение последних дней во Франции зафиксировали несколько попыток терактов. 31 октября стрельба возникла в Лионе возле греческой православной церкви. По предварительной информации, пушечной винтовкой ранили священника, когда тот закрывал церковь.

Стрелка уже задержали.

Что известно о терактах во Франции

29 октября в Ницце неизвестный убил трех человек в церкви. Он обезглавил 71-летнего мужчину и перерезал горло женщине.

В Авиньоне вооруженный мужчина с возгласами "Аллах Акбар" напал на полицейского. Правоохранители были вынуждены застрелить нападавшего.

В Лионе мужчина на улице махал 30-сантиметровым ножом. Его задержали.

В Совете Европы раскритиковали проект Зеленского о КСУ

Руководители Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции Совета Европы в письме раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда.

В Совете Европы призвали учесть все пути решения ситуации вокруг КСУ. Однако принятие законопроекта Зеленского назвали неприемлемым. В письме отметили, что прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения властей.

Зато представитель президента в КСУ Федор Вениславский ранее говорил, что принятие закона восстановит общественное доверие к конституционному судопроизводству.

Что известно о законопроекте Зеленского о КСУ

Зеленский подал в Раду проект об увольнении судей КСУ и обновлении состава суда в целом.

Все из-за того, что ранее КСУ принял ряд решений, отменив некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, наказание для чиновников за ложь в декларациях.

Подробнее о скандале вокруг Конституционного Суда читайте по ссылке.



Детали о решении КСУ / Инфографика 24 канала

Умер Шон Коннери

31 октября умер известный шотландский киноактер и продюсер Шон Коннери. Он первым сыграл Джеймса Бонда, чем прославился на весь мир. К слову, актеру было 90 лет.

Подробнее Умер актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда