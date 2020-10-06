В Луганской области вспыхнул очередной масштабный пожар: говорят о поджоге. В сентябре COVID-19 заболели 24 нардепа Верховной Рады, а одна из работниц секретариата умерла. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук анонсировал создание совета, членами которого будут выходцы из Донбасса. Минцифры презентовало обновленную версию приложения Дія. Таковы были главные новости 5

Важнейшие новости Украины и мира за понедельник, 5 октября:

Новый поджог на Луганщине

Очередной пожар вспыхнул в Станично-Луганском районе, а именно между поселками Нижнетеплое и Артема. В конце концов огонь вплотную приблизился к электростанциям и от пожара начали детонировать неразорванные ранее боеприпасы.

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На Луганщине появился новый масштабный пожар (Фото пресс-службы Станично-Луганской РГА)

В обед пожарным удалось потушить огонь у электроподстанции и магистрального провода возле села Артема. Перед этим электроподстанцию обесточили. После спасатели продолжили бороться с огнем, который пошел в направлении Петропавловки и окрестностей Артема.

В Станично-Луганской райгосадминистрации утверждают, что огонь появился внезапно. Чиновники добавляют: запылало даже там, где не было пожаров в 2014 – 2015 годах после масштабных обстрелов с "Градов". Также, по их словам, говорится о поджоге.

Пожар вспыхнул между селами Артема и Нижнетеплое / Карта

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Тревожная ситуация с коронавирусом в Раде

В Верховной Раде – вспышка коронавируса. Всего с начала эпидемии заразились 75 человек, в том числе нардепы. В сентябре общее число больных составляет 39. Из-за такой ситуации парламентарии взяли перерыв до 20 октября.

Коронавирус в Раде: количество инфицированных

24 нардепа в сентябре (всего 49 инфицированных);

15 работников Аппарата Верховной Рады в сентябре (26 в целом).

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что от коронавируса скончалась одна из работниц секретариата Рады.

Одними из последних коронавирусом заболели лидеры фракций "Голос" и "Европейская Солидарность" в парламенте – Кира Рудик и Петр Порошенко. Также 1 октября подхватил инфекцию глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, а уже 2-го – нардепы Игорь Палица и Нестор Шуфрич.

Какова ситуация сейчас с коронавирусом в Украине? По состоянию на 5 октября в Украине уже 230 236 человек заразились коронавирусом. Из них умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 4 430 пациентов, зато выздоровели – 101 252.



За последние сутки инфекцию обнаружили еще в 3 771 человека.

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Новая инициатива Кравчука по Донбассу

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил создать совет людей из Донбасса. По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе и те, которые всю жизнь проработали в Донецкой и Луганской областях. Кравчук отметил, что эти люди раньше занимали важные организационные, политические и хозяйственные позиции на Донбассе.

Их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать Совет людей. Не взять одного члена делегации Украины в ТКГ, а собрать Совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения,

– пояснил он.

В то же время представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский отметил, что создавать такой совет нет смысла, потому что он никак не повлияет на позицию РФ.

По его убеждению, проблема российской оккупации очевидна – РФ удерживает часть территории Украины и не собирается ее отдавать. После создания такого совета и обсуждения соответствующих вопросов, Россия вряд ли уйдет с украинской территории.

Представитель Донецкой области в ТКГ подчеркнул, что прежде всего проблему надо решать на дипломатическом уровне – это должна делать украинская власть.

Лишь тогда, когда она (РФ – 24 канал) уйдет – будет возможность реальной реинтеграции, и можно будет решать конкретные проблемы. Сейчас обсуждения будут напрасной потерей времени,

– подчеркнул Казанский.

Чем занимается Трехсторонняя контактная группа

ТКГ-это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России . Ее создали как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины .

. Ее создали как средство для облегчения дипломатического . Результат ее работы-Минские договоренности. Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик с целью Состоят из безопасного и политического блоков. Первые два пункта предусматривают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения сторонами конфликта.

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Новые услуги и фунции приложения Дия

Теперь в приложении Дия можно получить информацию о штрафах и долгах по исполнительным производствам. Также стала доступной возможность оплатить все штрафы и долги.

Что еще полезного есть в приложении

єМалятко онлайн

Реестр строительной деятельности

Услуги для бизнеса

Шеринг документов

Надлежащий пользователь авто и распространение техпаспорта

Цифровой ИНН (Налоговый номер)

Цифровое свидетельство о рождении

Статус внутренне перемещенного лица

Регистрация онлайн

Как воспользоваться новыми услугами в Дие

Для этого нужно просто обновить приложение. Скачать обновленную версию Действие можно по этим ссылкам:

Версия действие для смартфонов Apple

Версия действие для смартфонов Android

Версия действие для смарфтонов Huawei

Что такое Дия? Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android, Apple и Heawei. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса. Уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет. Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android, Apple и Heawei. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса. Уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

Читайте больше "Дия 2.0": какие новые услуги стали доступны украинцам в смартфоне

24 канал – в тройке лучших

Сайт 24tv.ua в очередной раз заслужил доверие читателей и занял третье место среди новостных сайтов Украины. Свежий рейтинг обнародовала компания Gemius Украина. Исследования проводились в сентябре.

Тройка самых популярных новостных сайтов Украины

politeka.net. tsn.ua. 24tv.ua.

Позади остались сайты: "РБК-Украина", УНИАН, "Украинская правда" и НВ. Согласно новому рейтингу за конкретный период, сайт 24 канала посетили более 6 миллионов уникальных пользователей.

Кроме того, 24 канал занял 13-е место среди самых популярных интернет-ресурсов, которыми пользуются украинцы.

Обратите внимание! Впервые 24 канал стал самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года. И с тех пор неоднократно завоевывал эту позицию.



Самые популярные СМИ в Украине / Инфографика 24 канала

Пожар в Киеве

В Киеве на проспекте Правды на седьмом этаже многоэтажки вспыхнул пожар. По предварительным данным, мужчина после ссоры с женой сам поджег дом.

К слову Дом с украинскими работниками вспыхнул в Польше: есть жертва

К сожалению, в результате пожара погиб 6-летний ребенок. Мальчик просто пришел в гости и находился в квартире вместе с мужчиной, когда тот закрылся и совершил поджог.

Кроме того, в помещении нашли устройство, похожее на самодельную взрывчатку. Поэтому жителей соседних квартир пришлось эвакуировать.

У мужчины возник спор с его женой. И он закрылся с ребенком в квартире, и не впускал женщину. А спустя еще й поджег квартиру,

– отметила пресс-секретарь управления ДСНС в Киеве Светлана Водолага.

Соседи рассказали, что мужчина буянил довольно часто. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Пожар в киевской многоэтажке: смотрите видео