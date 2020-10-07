Состоялось прощание с умершими военными под Чугуевом. В Кыргызстане из-за протестов ЦИК не признал результаты выборов. В Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Суд оставил Андрея Антоненко под стражей, это привело к столкновениям. Таковы были главные новости 6 октября.

Самые важные новости Украины и мира за вторник, 6 октября:

Прощание с умершими под Чугуевом

В Харькове 6 октября попрощались с курсантами и офицерами, которые умерли в авиакатастрофе Ан-26. На центральной площади Харькова собрались тысячи людей, чтобы провести их в последний путь.

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Проститься пришли родные, представители власти, в частности президент Владимир Зеленский с женой Еленой, и просто неравнодушные.

Прощание с погибшими военными в Харькове: смотрите видео

В Чугуеве сразу же похоронили первых трех погибших – это прапорщик Евгений Иванов, командир экипажа майор Богдан Карман и старший лейтенант Ашраф Мсуя.

На кладбищах в Харькове похоронят Алексея Остапенко и Олега Широчука, Дмитрия Добрелю, Артема Дудлу. В Харьковской области похоронят также Дмитрия Андрущенко и Руслана Шеремета.

Очень символичным стало прощание с военными из других регионов Украины. Самолет с их телами вылетал с военного аэродрома в Чугуеве. Поэтому в последний полет они ушли именно с того аэродрома, до которого так и не смогли долететь.

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Протесты в Кыргызстане

В Кыргызстане продолжились массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Участники акций захватили резиденцию президента и здание Комитета нацбезопасности. Из последнего протестующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

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Власти не долго сопротивлялись протестам. Уже 6 сентября ЦИК рассмотрел результаты выборов и признал их недействительными. Поэтому вскоре должно состояться новое голосование, дату которого определят в течение двух следующих недель.

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на фоне протестов подал в отставку. Парламент 6 октября проголосовал за назначение его преемника. Новым премьером избрали Садыра Жапарова.

В результате столкновений между митингующими и силовиками более 600 человек получили ранения, по меньшей мере один человек погиб. Также участники акций отмечали, что во время штурма резиденции президента силовики проявили свою солидарность протестам.



Протестующие в резиденции президента Кыргызстана / Фото "Радио Азаттык"

Саммит Украина – ЕС

В Брюсселе состоялся саммит Украина – ЕС. В его рамках президент Украины Владимир Зеленский с делегацией встретились с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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В ходе саммита стороны подписали ряд договоров, по которым Европейский Союз планирует выделить Украине деньги на финансирование ряда проектов в различных отраслях:

программа ЕС "крепкие регионы" – на 30 миллионов евро,

проект "Механизм развития гражданского общества Украины" – 20 миллионов евро,

проект "климатический пакет для стабильной экономики (CASE) в Украине" – 10 миллионов евро,

проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" – 300 миллионов евро,

проект "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпочты")" – 30 миллионов евро.

Также Европейский Союз пообещал предоставить Украина 190 миллионов евро на преодоление последствий пандемии коронавируса. Они должны поступить вместе с обещанным ранее траншем ЕС.

Одним из основных договоренностей стало согласие о создании совместного авиационного пространства Украины и ЕС. Подписание соглашения, как заверил Владимир Зеленский, должно состояться в начале 2021 года.

Кроме того, украинский президент по итогам саммита заверил, что безвизовому режиму ничего не помешает. Со своей стороны Шарль Мишель пообещал, что ЕС и в дальнейшем будет крупнейшим и наиболее надежным партнером Украины.

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Антоненко оставили под стражей

Апелляционный суд решил оставить под стражей Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его сторонники пытались не позволить вывезти обвиняемого из суда, в результате чего вспыхнули беспорядки.

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В ответ силовики пытались оттеснить протестующих. Они перекрыли улицу Соломенскую, чтобы автозак с Андреем Антоненко смог уехать.

Журналисты сняли момент, когда один из силовиков догнал и жестко толкнул в спину активиста. Им оказался соучредитель политической силы "Демократична сокира" Виктор Трегубов.

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