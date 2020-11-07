Главный врач омской больницы, лечивший Навального, получил повышение
Главный врач омской больницы Александр Мураховский возглавил областное министерство здравоохранения. Именно он заявил, что в организме оппозиционера Алексея Навального нет ядов или продуктов их действия. Также Мураховский длительное время не позволял родным Навального эвакуировать оппозиционера в Германию.
Теперь Мураховский стал министром здравоохранения Омской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Бурков, сообщает Meduza.
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Что известно о повышении Мураховского
Александр Мураховский был главным врачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске. Именно туда после отравления доставили Алексея Навального.
Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени, как врач и руководитель знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи,
– говорится сообщении правительства Омской области.
Заметим, что Мураховского назначили вместо Ирины Солдатовой. Ее отправили в отставку после того, как 27 октября две машины скорой помощи привезли к зданию регионального Минздрава пациентов с COVID-19.
Таким образом медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что в больницах нет свободных мест. Позже больных госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.
Отравление Навального: как это было
- Алексей Навальный двое суток провел в омской больнице, которой руководил Александр Мураховский. Главврач утверждал, что в организме Навального не нашли ядов или продуктов их действия, поэтому версия отравления исключена.
- Из Омска Навального эвакуировали в берлинскую клинику "Шарите", врачи которой установили, что политик был отравлен ядом из группы "Новичок".
- Российские власти отрицают как свою причастность к отравлению Навального, так и сам факт отравления.
- Сейчас Навальный восстанавливается в Германии. Тем временем ЕС ввел санкции против представителей России из-за дела Навального.
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