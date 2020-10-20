Пять ведущих партий Украины получат наибольшую поддержку населения на текущих местных выборах.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг", проведенное 16-19 октября.

Среди тех, кто определился и собирается голосовать, агрегированный (средний по Украине) рейтинг составляет: "Слуга народа" – 16,7%, ОПЗЖ – 13,5%, "Европейская солидарность" – 13,2%, "Батькивщина" – 8,6%, "За будущее" – 7,4%.

При этом, только партия "За будущее" продемонстрировала постоянный рост рейтинга на протяжении всего времени избирательной кампании. В то же время она является самой молодой политической силой в списке лидеров – партия была создана лишь этой весной.

Другие политсилы не преодолели избирательный барьер 5%.

Опрос проводился среди граждан Украины в возрасте от 18 лет по всей территории страны, кроме оккупированных территорий. Было опрошено 5 тысяч респондентов из выборки, репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.