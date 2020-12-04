Руководителем новосозданного Береговского района Закарпатской области может стать Карло Резеш. Он является гражданином Венгрии, а в начале российской агрессии якобы призывал местное население не становиться на защиту Украины.

Перед укрупнением Береговского района звучали предостережения о создании так называемого "венгерского района". Об этом в своем телеграме сообщил журналист Виталий Глагола.

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Сейчас Береговский район вообще может возглавить гражданин Венгрии,

– написал Глагола.

По его словам, после местных выборов КМКС "Партия венгров Украины" получила 15 из 48 мандатов в Береговский районный совет. Не имея большинства, венгры заручились поддержкой местных "слуг народа", которые якобы готовы проголосовать за назначение иностранца Карла Резеша руководителем райсовета.

Отметим, ранее Резеш был главой Виноградовской райгосадминистрации.

Скандал вокруг венгерских украинцев на Закарпатье