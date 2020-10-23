Генерал-майора Александра Туринского отстранили от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Это связано с авиакатастрофой Ан-26 под Харьковом.

По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, Туринского отстранили до официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы Ан-26. Об этом Кучер сообщил в своем телеграм-канале.

Важно Уруский: Причины авиакатастрофы Ан-26 установлены

Приказ об отстранении уже подписал министр обороны Украины Андрей Таран. В Минобороны отметили, что сейчас идет работа комиссии Министерства по техническому расследованию катастрофы самолета в Харьковской области.

Ранее вице-премьер Олег Уруский заявил, что причины катастрофы Ан-26 под Харьковом уже установили. По предварительной информации, основной причиной авиакатастрофы Ан-26 являются системные нарушения в организации полетов. Среди побочных версий также рассматривают:

ошибки пилотов;

технические неисправности самолета (отказ системы предельного регулирования температуры ПРТ-24).

Родственники курсантов и офицеров, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26, не согласны с правительственным отчетом и уверены, что вину хотят переложить на экипаж. Вскоре они могут подать иск в суд.

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Заметим, что окончательный отчет о результатах расследования катастрофы Ан-26 правительственная комиссия представит уже на следующей неделе – 28 или 29 октября.

Военный самолет Ан-26 разбился во время учебного полета 25 сентября. Трагедия произошла вблизи Чугуева на Харьковщине.

Тогда погибли 19 курсантов и 7 офицеров. Спастись удалось лишь одному курсанту – Вячеславу Золочевскому. Он получил медаль "За военную службу Украине".

Черные ящики с самолета уже расшифровали, а причины катастрофы АН-26 под Харьковом уже установили.



Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала