Очередное заседание трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций состоялось 11 ноября. Руководители 3 делегаций успели поговорить о работе в сразу 4 направлениях – политическом, экономическом, сфере безопасности и гуманитарном.

О результатах очередного заседания руководителей ТКГ сообщает официальная страница украинской делегации. Заседание проходило в формате видеоконференции.

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Политическое направление:

Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", который предложил Леонид Кравчук.

Украина поддержала предложение ОБСЕ провести внеочередное заседание политической группы, где можно будет согласовать совместный документ, сформированный всеми участниками процесса.

Гуманитарное направление:

Говорили о работе контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Украина их уже открыла, ОБСЕ призвала боевиков, чтобы и они сделали это в ближайшее время.

Направление безопасности:

Говорили о том, что режима прекращения огня стороны преимущественно придерживаются. Он длится уже 108 дней, а за это время снизилось количество обстрелов.

Леонид Кравчук настоял на начале гуманитарного разминирования территорий на Донбассе. Он призвал сделать это еще до ухудшения погодных условий зимой.

Также Кравчук настоял до Рождества и Нового года обменяться пленными. Это, по его словам, стало бы символом, что стороны готовы договариваться дальше.

Экономическое направление:

ОБСЕ поддержало инициативу Украины о "зеленых коридорах" на КПВВ. Они предполагают, что малоподвижные граждане смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

Результаты заседания

Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях,

– отметили в украинской делегации.

Украинская делегация заверила, что будет соблюдать все соглашения, достигнутые в минских переговорах, а также на встречах нормандского формата. Все попытки обвинить делегацию в их нарушении – без успехов.

"Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы", – резюмировали украинские переговорщики.