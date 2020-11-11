Состоялось очередное заседание ТКГ по Донбассу: о чем договорились
Очередное заседание трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций состоялось 11 ноября. Руководители 3 делегаций успели поговорить о работе в сразу 4 направлениях – политическом, экономическом, сфере безопасности и гуманитарном.
О результатах очередного заседания руководителей ТКГ сообщает официальная страница украинской делегации. Заседание проходило в формате видеоконференции.
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Политическое направление:
- Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", который предложил Леонид Кравчук.
- Украина поддержала предложение ОБСЕ провести внеочередное заседание политической группы, где можно будет согласовать совместный документ, сформированный всеми участниками процесса.
Гуманитарное направление:
- Говорили о работе контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Украина их уже открыла, ОБСЕ призвала боевиков, чтобы и они сделали это в ближайшее время.
Направление безопасности:
- Говорили о том, что режима прекращения огня стороны преимущественно придерживаются. Он длится уже 108 дней, а за это время снизилось количество обстрелов.
- Леонид Кравчук настоял на начале гуманитарного разминирования территорий на Донбассе. Он призвал сделать это еще до ухудшения погодных условий зимой.
- Также Кравчук настоял до Рождества и Нового года обменяться пленными. Это, по его словам, стало бы символом, что стороны готовы договариваться дальше.
Экономическое направление:
- ОБСЕ поддержало инициативу Украины о "зеленых коридорах" на КПВВ. Они предполагают, что малоподвижные граждане смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.
Результаты заседания
Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях,
– отметили в украинской делегации.
Украинская делегация заверила, что будет соблюдать все соглашения, достигнутые в минских переговорах, а также на встречах нормандского формата. Все попытки обвинить делегацию в их нарушении – без успехов.
"Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы", – резюмировали украинские переговорщики.
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