Ивана Наумова 18 ноября уволили с должности начальника департамента управления имуществом Нацполиции. Все из-за скандала, связанного с работой клуба сына Наумова во время карантина.

Наумов больше не работает начальником департамента. Об этом 24 каналу сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

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Полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен с занимаемой должности,

– отметил Тракало.

Почему уволили Наумова

Накануне журналисты Bihus.Info выяснили, что элитный клуб отдыха NAVY на карантин 14 ноября не закрывался. Этот клуб оформлен на сына Наумова.

Да, в заведение приезжали клиенты. В то же время никаких проверок клубу не проводили.

Тракало отметил, что полиция проверяет факты расследования, которое обнародовали в СМИ.

Обратите внимание! Правительство ввело с 14 ноября карантин выходного дня. Он будет действовать в течение 3 недель. Поэтому в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, почта и заведения, готовящие еду на вынос.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала