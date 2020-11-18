Главу департамента Нацполиции уволили после скандала с нарушением карантина
Ивана Наумова 18 ноября уволили с должности начальника департамента управления имуществом Нацполиции. Все из-за скандала, связанного с работой клуба сына Наумова во время карантина.
Наумов больше не работает начальником департамента. Об этом 24 каналу сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.
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Полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен с занимаемой должности,
– отметил Тракало.
Почему уволили Наумова
Накануне журналисты Bihus.Info выяснили, что элитный клуб отдыха NAVY на карантин 14 ноября не закрывался. Этот клуб оформлен на сына Наумова.
Да, в заведение приезжали клиенты. В то же время никаких проверок клубу не проводили.
Тракало отметил, что полиция проверяет факты расследования, которое обнародовали в СМИ.
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