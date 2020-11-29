Главы фракций в Верховной Раде 30 ноября планируют снова собраться. Политики хотят обсудить вопрос относительно ситуации с Конституционным судом и поддержки бизнеса на карантине.

Встреча запланирована на 9:00. Об этом сообщил заместитель главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в телеграме.

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О чем будут говорить

По словам Железняка, внимание уделят законам относительно решения конституционного кризиса и поддержки бизнеса.

Ну и от этого будет зависеть конструкция следующей недели. Будут ли специально приглашенные гости, пока вопрос,

– отметил нардеп.

Обратите внимание! Конституционный суд ранее отменил ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, признал неконституционной статью о наказании за ложь чиновников в декларациях.

Отметим, ранее в правительстве анонсировали программы поддержки для бизнеса на карантине. Например, некоторым ФЛП выплатят по 8 тысяч гривен.

Что решали на предыдущем совещании