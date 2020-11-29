Главы фракций снова соберутся на совещание: о чем будут говорить
Главы фракций в Верховной Раде 30 ноября планируют снова собраться. Политики хотят обсудить вопрос относительно ситуации с Конституционным судом и поддержки бизнеса на карантине.
Встреча запланирована на 9:00. Об этом сообщил заместитель главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в телеграме.
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О чем будут говорить
По словам Железняка, внимание уделят законам относительно решения конституционного кризиса и поддержки бизнеса.
Ну и от этого будет зависеть конструкция следующей недели. Будут ли специально приглашенные гости, пока вопрос,
– отметил нардеп.
Отметим, ранее в правительстве анонсировали программы поддержки для бизнеса на карантине. Например, некоторым ФЛП выплатят по 8 тысяч гривен.
Что решали на предыдущем совещании
- Предыдущее совещание лидеров фракций состоялось 28 ноября. Темы были почти те же. Однако, кроме КСУ и поддержки бизнеса, говорили также о Госбюджете-2021 и вероятности введения локдауна.
- В частности, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что бюджет планируют принять на следующей неделе, а именно 4 декабря или после 7 декабря.
- Железняк рассказал, что на совещании политики договорились, что введение жесткого локдауна будет зависеть от количества больных.
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