Министры иностранных дел Армении и Азербайджана 23 октября встретились с государственным секретарем США Майком Помпео. Встречи американского чиновника и представителей враждующих государств состоялись отдельно.

Темой переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном было урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом Помпео сообщил в своем твиттере.

К теме В Нагорном Карабахе заявили о 37 погибших мирных жителях с начала конфликта

Мы обсудили самые важные шаги по прекращению насилия в нагорно-карабахском конфликте. Обе стороны должны прекратить огонь и вернуться к переговорам,

– подчеркнул госсекретарь.

Главы МИД Азербайджана и Армении согласились с необходимостью прекратить боевые действия. В то же время они снова возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Заметим, США, Россия и Франция являются членами Минской группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе

9 октября министры иностранных дел государств провели переговоры в Москве. Они завершились решением о перемирии, которое должно было начаться 10 октября. Однако тишина на фронте длилась недолго. Стороны возобновили боевые действия через несколько часов после объявления прекращения огня.

Во второй раз Азербайджан и Армения должны были прекратить огонь 18 октября. Однако тогда перемирие не состоялось вовсе.

Обратите внимание! С начала возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей. Кроме того, повреждены 1,5 тысячи объектов инфраструктуры, общественные и производственные объекты. Подробнее о ситуации в непризнанной республике – читайте здесь.