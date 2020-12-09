Ровно год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже состоялся саммит глав государств "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии). Это событие вспомнили украинский президент Владимир Зеленский и делегация Украины в Трехсторонней контактной группе.

Что сказал Зеленский

Президент Украины написал соответствующее сообщение в твиттере. Он его сопроводил фотографией лидеров нормандского формата (сам Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин). Эту фотографию сделали во время Парижского саммита.

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Путь к миру – нелегкий, но знаю, мы сможем,

– говорится в сообщении Зеленского.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Комментарий украинской делегации в ТКГ

Там отметили, что выполнение договоренностей лидеров нормандской четверки, как и всего пакета минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования конфликта на восстановление мира на Донбассе. Об этом делегация Украины написала в фейсбуке.

В течение 2020 года Украинская делегация в ТКГ прилагала активные усилия для выполнения задач, поставленных Президентом Украины по мирному урегулированию конфликта. В результате на Донбассе стабилизировалась ситуация с безопасностью, следствием чего стало существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений,

– подчеркнула в украинской делегации.

Что удалось сделать Украине после саммита в Париже

В декабря 2019 года, и в апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемых лиц, благодаря которым удалось вернуть из плена многих украинцев.



Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования.



Также осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивой безопасносй среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

Какие следующие шаги Киева

Дальнейшее освобождение удерживаемых лиц.

Обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций ко всем удерживаемым лицам. Прежде всего речь идет о допуске Международного комитета Красного креста.

Открытие и надлежащая работа пунктов пропуска через линию разграничения.

Выполнение условий безопасности (разминирование, разведение войск),

Продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита.

"Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в пределах Нормандского формата для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей", – отметили в украинской делегации в ТКГ.

В то же время Украина поблагодарила Германию и Францию, а также ОБСЕ за активную посредническую роль в урегулировании конфликта. Отметил Киев и их усилия по возвращению мира в Украину и восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности.

Призываем Россию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров 4 стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,

– подытожила делегация Украины в ТКГ.

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О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 / Инфографика 24 канала