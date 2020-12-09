Годовщина Нормандского саммита в Париже: заявление Зеленского и делегации Украины в ТКГ
Ровно год назад, 9 декабря 2019 года, в Париже состоялся саммит глав государств "нормандской четверки" (Украины, России, Франции и Германии). Это событие вспомнили украинский президент Владимир Зеленский и делегация Украины в Трехсторонней контактной группе.
Что сказал Зеленский
Президент Украины написал соответствующее сообщение в твиттере. Он его сопроводил фотографией лидеров нормандского формата (сам Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин). Эту фотографию сделали во время Парижского саммита.
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Путь к миру – нелегкий, но знаю, мы сможем,
– говорится в сообщении Зеленского.
Комментарий украинской делегации в ТКГ
Там отметили, что выполнение договоренностей лидеров нормандской четверки, как и всего пакета минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования конфликта на восстановление мира на Донбассе. Об этом делегация Украины написала в фейсбуке.
В течение 2020 года Украинская делегация в ТКГ прилагала активные усилия для выполнения задач, поставленных Президентом Украины по мирному урегулированию конфликта. В результате на Донбассе стабилизировалась ситуация с безопасностью, следствием чего стало существенное уменьшение количества человеческих жертв и разрушений,
– подчеркнула в украинской делегации.
Что удалось сделать Украине после саммита в Париже
- В декабря 2019 года, и в апреле 2020 года состоялись взаимные обмены удерживаемых лиц, благодаря которым удалось вернуть из плена многих украинцев.
- Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования.
- Также осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивой безопасносй среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.
Какие следующие шаги Киева
- Дальнейшее освобождение удерживаемых лиц.
- Обеспечение полного и безусловного допуска международных организаций ко всем удерживаемым лицам. Прежде всего речь идет о допуске Международного комитета Красного креста.
- Открытие и надлежащая работа пунктов пропуска через линию разграничения.
- Выполнение условий безопасности (разминирование, разведение войск),
- Продолжение обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита.
"Украина подтверждает свою готовность и в дальнейшем работать в пределах Нормандского формата для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей", – отметили в украинской делегации в ТКГ.
В то же время Украина поблагодарила Германию и Францию, а также ОБСЕ за активную посредническую роль в урегулировании конфликта. Отметил Киев и их усилия по возвращению мира в Украину и восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности.
Призываем Россию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров 4 стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,
– подытожила делегация Украины в ТКГ.
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