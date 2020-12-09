9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит стран нормандского формата – Украины, Франции, Германии и России. Тогда Владимир Зеленский оптимистично говорил о прорыве в переговорах по установлению мира на Донбассе. Впрочем, прошел год, а ситуация на востоке Украины мало изменилась.

Сайт 24 канала напомнит, о чем договорились на саммите нормандской четверки и что удалось выполнить за этот год.

Читайте также Кравчук пригрозил России отключением от SWIFT: реакция Кремля

О чем договорились

Год назад на саммите нормандская четверка договорилась о следующем:

разведение войск на трех участках;

полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

открытие новых пунктов пропуска на Донбассе через 30 дней после встречи;

новый план по разминированию территорий;

обмен пленными в формате "всех на всех";

продление действия закона об особом статусе Донбасса на год;

закрепление "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Также договорились провести следующую встречу через четыре месяца. Впрочем, она не состоялась и до сих пор.

Что выполнили

С некоторыми пунктами сложностей не возникло. Так, Верховная Рада проголосовала за продление на год закона об особом статусе Донбасса еще в декабре 2019 года. (Но не стоит забывать, что срок действия закона подходит к концу уже 31 декабря этого года.)

Относительно обмена пленными, то 29 декабря 2019 года в Украину удалось вернуть лишь 76 незаконно заключенных, в то же время украинская сторона вернула "ЛДНР" 124 удерживающихся. Стоит отметить, не все согласились возвращаться на оккупированные территории – 14 человек осталось в Украине.

Очередной обмен пленными состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда в Украину вернулись 20 человек с оккупированных территорий, а неподконтрольным территориям Украина передала 14 человек.

Но по состоянию на 30 апреля 2020 года, в плену находятся еще 214 украинцев. Сейчас в Офисе Президента говорят об очередном обмене пленными и уверяют, что в списках с обеих сторон уже есть около ста фамилий.

Мария Золкина, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, говорит, что хоть перечень новых участков разминирования, а также разведение сил и войск украинская сторона согласовала, Россия продолжает блокировать окончательные решения.

Например, до сих пор не отработан координационный механизм под эгидой СЦКК (Совместный центр по контролю и координации, – прим. 24), и Россия все будет делать, чтобы этот механизм дополнить представителями так называемых "ДНР/ЛНР" вместо россиян. Второй момент, это, например, история с разминированием, которое является частью неотложных мер, прописанных на парижском саммите. Формально согласовано 20 участков, но реально имплементировать это Россия отказывается от августа этого года,

– отметила Золкина.

Действительно, еще в августе в Офисе Президента говорили, что в группе безопасности были достигнуты договоренности по 20-ти участкам разминирования в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

Открытие новых пунктов пропуска также блокирует Россия. В конце ноября Европейский союз призвал Россию выполнить договоренности в минском и нормандском форматах по открытию двух новых контрольных пунктов въезда и выезда в Золотом и Счастье, а также открыть имеющиеся КПВВ.

Известно, что Украина в полном объеме выполнила договоренности и открыла новые и действующие КПВВ со своей стороны. Но в то же время из-за помех со стороны вооруженных формирований РФ фактический пропуск граждан осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".



Пресс-конференция лидеров стран нормандского формата / Фото Getty Images

О прекращении огня в Украине объявили 27 июля, но с тех пор режим тишины на Донбассе неоднократно срывали. Впрочем, руководство страны уверяет, что хотя режим тишины не идеален, но он продолжает работать несмотря на нарушения и провокации. (Например, только 5 декабря боевики шесть раз нарушили "всеобъемлющее перемирие".)

Формула Штайнмайера стала краеугольным камнем дискуссии, ведь в украинском законодательстве ее так и не закрепили, а Россия использует этот факт, чтобы обвинить украинскую сторону в невыполнении установленных условий.

Напомним: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

Что говорит власть

Власть убеждает – сделали все, что могли, и выполнили все договоренности.

Алексей Резников, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий, в интервью Радио Свобода недавно говорил о том, что уже можно готовиться к новой встрече в нормандском формате.

Если перечислить договоренности в Париже, то можно сказать, что стороны выполнили. И это является основанием для новой встречи. Но в том числе на новой встрече в Берлине лидеры "нормандского формата" могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали: давайте спросим у себя почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват, поставили ли мы себе реальные планы, или, возможно, мы где-то не доработали... И об этом все четверо поговорят – представители России, Украины, Германии и Франции,

– предположил министр.

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента, в комментарии Укринформу отметила, что за год Украина выполнила все условия, которые были предусмотрены встречей в нормандском формате.

Можно ли было сделать больше и быстрее? Безусловно, если бы ситуация зависела исключительно от украинской стороны. Однако, несмотря на слухи, которые были в СМИ относительно того, что Россия отказывается от участия в нормандском формате, 7 декабря во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель Россия подтвердила готовность продолжать работу в нормандском формате,

– сказала Мендель.

А вот Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации в ТКГ, говорил: если со стороны России не будет никаких сдвигов в переговорном процессе, Украина может настаивать на усилении санкций. Речь шла о предложении отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Во второй части материала сайт 24 канала расскажет о том, как дальше могут развиваться переговоры стран нормандского формата.