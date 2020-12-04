Годовщина трагедии на Троицкой: в Одессе почтили погибших – фото
В Одессе 4 декабря 2019 года случился пожар в экономическом колледже на улице Троицкой, в котором погибли 16 человек. В годовщину трагедии одесситы и родные жертв пришли в здание почтить память погибших,
Годовщина трагедии
Утром у здания, где когда-то был расположен экономический колледж, собрались студенты, преподаватели и родственники погибших. Об этом сообщает "Думская".
К теме Пожар в одесском колледже: родные погибших Героев получили ордена от Зеленского
Люди несли цветы и венки к месту трагедии. Около 11: 00 состоялась панихида. Впоследствии почтить память погибших пришли представители местной власти.
Мы находились рядом с аудиторией на 5 этаже, когда за нами прибежала преподаватель. Она крикнула, что в колледже пожар и заставила всех нас бежать вниз по лестнице. Если бы не она, то многих из нас сейчас не было бы в живых,
– вспоминает трагедию студент Василий.
В Одессе почтили память погибших при пожаре в экономическом колледже / Фото Одесский городской совет, "Думская"
"Мы не могли сегодня не прийти, это было бы неуважение к погибшим. Это страшная боль, не проходящая ни через месяц, ни через год. Хочется, чтобы таких трагедий было как можно меньше", – сказала студентка Катя.
Пожар на Троицкой: главное
- Утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже вспыхнул пожар – огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров.
- Во время пожара в здании находились 210 человек: 172 студента и 38 сотрудников учебного заведения.
- Большинство удалось эвакуировать, однако не всех.
- В результате пожара погибли 16 человек, еще 30 – пострадали.
- Сейчас полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
- Правительственная комиссия считает, что огонь вспыхнул из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже.
Поделиться новостью