В Одессе 4 декабря 2019 года случился пожар в экономическом колледже на улице Троицкой, в котором погибли 16 человек. В годовщину трагедии одесситы и родные жертв пришли в здание почтить память погибших,

Годовщина трагедии

Утром у здания, где когда-то был расположен экономический колледж, собрались студенты, преподаватели и родственники погибших. Об этом сообщает "Думская".

К теме Пожар в одесском колледже: родные погибших Героев получили ордена от Зеленского

Люди несли цветы и венки к месту трагедии. Около 11: 00 состоялась панихида. Впоследствии почтить память погибших пришли представители местной власти.

Мы находились рядом с аудиторией на 5 этаже, когда за нами прибежала преподаватель. Она крикнула, что в колледже пожар и заставила всех нас бежать вниз по лестнице. Если бы не она, то многих из нас сейчас не было бы в живых,

– вспоминает трагедию студент Василий.

В Одессе почтили память погибших при пожаре в экономическом колледже / Фото Одесский городской совет, "Думская"

"Мы не могли сегодня не прийти, это было бы неуважение к погибшим. Это страшная боль, не проходящая ни через месяц, ни через год. Хочется, чтобы таких трагедий было как можно меньше", – сказала студентка Катя.

Обратите внимание! Через год после трагедии ответственность за пожар так никто и не понес. Сейчас на скамье подсудимых находятся 14 обвиняемых, однако до приговора суда еще далеко. Очередное заседание по делу должно было состояться 4 декабря. Его перенесли, потому что обвиняемая директор колледжа находится на самоизоляции из-за коронавируса у дочери.

Пожар на Троицкой: главное