Голодомор в 1932 – 1933 годах – большое черное пятно в украинском прошлом. Тогда советская власть пыталась истребить всех украинцев, забрав у них даже последние зерна колоска. Большая часть людей не смогла выжить. Однако есть и те, кто до сих пор живет, вспоминает жуткие времена и не позволяет, чтобы в их доме хоть одна крошка хлеба упала на землю.

К годовщине трагических событий нам удалось отыскать очевидцев Голодомора и их родственников. Истории, которые ранят сердце, читайте в материале 24 канала.

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Семья Куповец

Надежда Куповец-Шарыгина, 95 лет

Село Зеленое, Днепропетровская область

95-летняя Надежда, несмотря на свой возраст, до сих пор хорошо помнит события 1932 – 1933 годов. Тогда ей было всего 7 лет. В момент, когда начался геноцид, в семье Антона и Марии Куповец, родителей Надежды, было 8 детей:

19-летний Григорий;

17-летний Феня;

14-летняя Галинка;

12-летняя Дуня;

10-летняя Катя;

7-летняя Наденька (героиня этой статьи);

5-летняя Варя;

3-летний Боря.

В 1933 году, в разгар Голодомора, в семье родился еще Ваня.



Надежда Куповец-Шарыгина / Фото Galnet

"Гришу заставляли отбирать у людей последнее"

Старший ребенок в семье Куповец, 19-летний Гришко, учительствовал в другом городе после того, как закончил 10 класс. Однако впоследствии сын вернулся домой без ничего. Его мать Мария тогда была шокирована, ведь в семье уже было туго, они возлагали большую надежду на Гришу.

Как рассказал парень семье позже, Гришу заставляли с другими учителями ходить по домам, вытряхивать, что у кого есть, забирать зерно, крупы. Парень, которого воспитывали совсем по-другому, не смог выполнить приказа тогдашней власти.

Когда их забрали, чтобы по домам идти, он тихонько от других отстал и сразу на вокзал. И так приехал домой без ничего, даже без куртки кожаной, которая ему от отца перешла,

– рассказала Надежда.

Парень согласился пойти работать на шахту, на работу, которая была намного хуже, чем у сестер. "Там хоть хлеб дают", – говорил Гришко.

"Коровы молока не давали"

Советская власть забирала у людей весь скот, однако коров оставляли. Надежда Куповец-Шарыгина рассказала, что молоко для людей было на вес золота. Несмотря на то, что у многих семей были коровы, люди не могли их содержать – нечем было кормить.



Мать едва находила способы прокормить детей / Фото korjukivka-sity (иллюстративное)

"Мы еще с одной семьей держали корову поровну: неделя у нас, а неделя у них. Потому что нечем было ее кормить. Папа с крыши сено стаскивал, сек, запаривал, и так давал корове есть. Но тогда она молока не давала. Не было", – отметила женщина.

Госпожа Надежда вспомнила, как в одно время в их деревню пришел паренек, которого никто не знал. Он ходил обессиленный, просил есть.

Такой слабый, видно по нему было, что скоро умрет,

– подчеркнула Надежда Куповец.

Несмотря на то, что семья сама не имела что есть, дедушка тогда еще 7-летней Наденьки налил парню полстакана молока.

"Мы его спрашивали: "Как? А мы? Он же итак умрет". Но дед ему все равно отдал. Мы тогда деда не понимали", – рассказала Надежда.

Парень таки умер под забором.

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"Воробышки – это была вкусная еда"

Дети от страшного желания поесть смотрели с аппетитом даже на воробьев, которые летали неподалеку от домов.

Поймают 2, 3 или 5 воробьев. Мама кипятком ошпарит, перышки повыкидывает – так и варили. Это очень хорошая еда была,

– вспомнила женщина.

"Смотрели, у кого кусок больше"

Чтобы хоть чем-то прокормить всех детей, Мария Куповец прибегала к разным способам. Если повезло хоть немного – варила мамалыгу.

Справка. Мамалыга – круто сваренная каша из кукурузной муки. Во времена Голодомора, когда мука была роскошью, мамалыгу варили из помолотых вместе с початком нескольких зерен.

"Когда мама ниткой разделяла куски, то дети все поглядывали. Всегда казалось, что у другого кусочек больше. Тогда мама шла за старыми весами на 2 грузика и взвешивала. Говорила: "Видите? Одинаковые", – поделилась воспоминаниями Надежда.

"У рожденного Вани ручки-ножки были, как соломинки"

В 1933 году, в разгар голода, в семье родился 9 ребенок – Ваня. Когда мать уходила на работу, то ставила кусочек хлеба в тряпочку и размачивала, чтобы Ваня сосал.

Как он выжил – не знаю. Маленький такой, ручки-ножки, как соломинки. А мы с Варей как глядели его, все ждали, кому тот хлеб из тряпочки достанется,

– рассказала Надежда Куповец.

В семье Куповец выжили все, кроме 3-летнего Бориса. Он умер от голода.

Госпожа Надежда добавила, что их семью спасло то, что отец работал на шахте. Там рабочим давали 400 граммов хлеба, а их детям и женам – 200 граммов в день.

"Давали карточки, а потом в очередях стояли за хлебом. А на прилавках ничего не было. Пустые были. Так нам еще повезло, что у нас были шахты, а другие села совсем голодали", – рассказала женщина.

По ее словам, тогда все, о чем могли думать люди, – "есть, есть, как хочется есть".

Как живет Надежда Куповец-Шарыгина сейчас? Госпоже Надежде уже 95 лет, однако она до сих пор следит за хозяйством, сажает овощи, читает книги и делает каждое утро зарядку.



К слову, Надежда Куповец-Шарыгина в 93 года стала самой гибкой женщиной пожилого возраста в Украине – она села на шпагат. Еще молодой госпожа Надежда приехала учиться на Львовщину, там и осталась жить – в городе Каменка-Бугская.



Госпожа Надежда установила рекорд – села на шпагат в 93 года / Фото Galnet

Семья Кривонос

Алексей Кривонос, 94 года

Село Савинцы, Черниговская область

В семье Кривонос было 3 детей – все сыновья. Самым маленьким был 7-летний Алексей, двоим старшим сыновьям было 8 и 9 лет.



Алексей Кривонос / Фото memorialholodomor

"Сказали, что у нас уже дома нет"

Отец работал на цементном заводе в Прилуках. Когда он был на работе, в дом Кривоноса пришли из сельсовета.

Была мама с 3 маленькими детьми. Приехали из сельсовета, забрали нас туда. С собой ничего не позволили взять. Привели в сельсовет и сказали: "У вас уже дома нет, ваш дом занят",

– вспоминает господин Алексей.

Возле их дома поставили сторожа – из жилища сделали ферму. Самих Кривоносов поселили в дом школьного охранника. "Житний его фамилия была. Мы там были, отец ходил на заработки, деньги зарабатывал, а мы с мамой жили", – рассказал Алексей Кривонос.

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"Ели лошадиное мясо"

Господин Алексей вспомнил, что ели листья липы, так как они были мягкими. Также ловили воробьев. "Я сидел зимой дома и смотрел через окно, как воробьи прилетали. Мы мусор складывали, чтобы они прилетали, а позже:

ловили тех воробушков;

головки отрывали;

кипятили, отпаривали;

варили

ели".



Дети смотрели на воробьев, как на еду / Фото bbc.com (иллюстративное)

Также маленький Алексей ходил по полям и смотрел, где мерзлая картошечка потерялась, бурячок, которые можно съесть.

Мы выживали,

– заверил дедушка.

Когда отец приходил с работы, дети часто с ним следили, когда вывезут мертвых лошадей.

"У нас был скотомогильник, туда приезжали хоронить мертвых лошадей из колхоза. Из тех лошадей резали мясо, приносили домой мясо это, мыли, солили. Несколько кусков потом в суп бросали", – подчеркнул Алексей.

"Все тело опухло"

7-летнего Алексея не захотели брать на учебу в школу из-за его состояния здоровья. "Я был слабый очень. Мои сверстники все пошли, а меня не взяли. У меня все тело опухло. У меня были свищи на руках и на ногах, трескали, я помню, и вода какая-то текла", – рассказал он.

Справка. Фистула (свищ) – это канал, который соединяет полости тела (в том числе патологические) или полые органы с внешней средой или между собой. Из нее выделяется жидкое содержимое, в частности, это может быть гной. Такой канал образуется из-за омертвения тканей, поэтому свищи являются одним из видов омертвения.

Семья Свинаренко

Владимир Свинаренко, 91 год

Село Строков, Житомирская область

Во времена Голодомора Владимиру Свинаренко было 3 года. Некоторые моменты со времен Голодомора в его памяти есть, другие – из рассказов родителей помнит.



Владимир Свинаренко / Фото Андрея Задорожного

По его словам, много зерна советская власть даже не забирала себе, а просто на глазах у людей выбрасывала в реку.

Люди ели траву летом, варили и пухли от нее. Я сам был опухший с сестрой, она была на год старше,

– отметил Владимир.

"У меня 2 сестры умерли от голода"

Это произошло в 1933 году. Только одна сестра осталась.

Отец Свинаренко продал корову за мешок зерна, а сам пошел работать в чужую деревню. Ему там давали есть, и примерно год мужчина прожил в том селе.

"Именно в этот период, что он был не с нами, и умерли 2 младшие сестры от голода", – сказал Свинаренко.

Люди ели своих детей

У нас люди ели своих детей, были случаи. Родители своих детей убивали и ели. Соседи тоже ели, их дети их выдавали. Если ловили, что едят детей, убивали,

– рассказал мужчина.

В семье, которая была соседями семьи Свинаренко, умерли от голода все, кроме 1 девушки. Ее выдали замуж за мужчину, который вышел из тюрьмы и был в бригаде по уничтожению зерна.

Факты краж советской властью

Владимира Уданович, 89 лет

Яворов, Львовская область

Как известно, от Голодомора в 1932 – 1933 годах не пострадала Западная Украина, так как на то время еще не была в составе СССР. Украинцы с западных территорий пытались каким-то образом помочь своим землякам с Востока.



Владимира Уданович / Фото из семейного архива

Владимира Уданович родилась в 1931 году, однако из рассказов своих родителей знает, что в Яворове собрали большую помощь, когда узнали о трагедии.

Каждый делился тем, чем мог: кто зерном, кто мукой, кто картофелиной. Однако, когда товар передали на восток Украины, оказалось, что его украинцы не получили.

Помощь не дошла до людей, она была украдена советской властью, а народ массово умирал от голода,

– отметила Владимира Уданович.

"Это было доказательством, что голод – искусственный"

Она рассказала, что после этого случая многие сторонники Коммунистической партии поняли, какова на самом деле власть, и поменяли свои взгляды – стали против коммунистов.

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Так сделал и дядя госпожи Владимиры – Владимир Белоус. Сначала он поверил большевистской власти, но после того, как помощь людям власть украла, мужчина отрекся от своих взглядов.

Всем остальным людям эта ситуация еще раз доказала – голод был искусственным,

– заверила госпожа Владимира.

О том, что были факты краж помощи, рассказывала и Надежда Куповец-Шарыгина.

"Когда я уже приехала сюда (на Львовщину – 24 канал), меня в техникуме спрашивали, как все было. А одна девушка сказала: "Мы бедные были, отца не было, а мама тоже мешок зерна передавала вам, но он до вас не дошел", – подчеркнула Надежда.

Боль тех, кого уже нет с нами

Владимир Белый, 1928 года рождения

Село Трительники, Хмельницкая область

Владимиру Белому было 4 года, но он хорошо запомнил картины, которые видел во времена Голодомора. Об этом рассказывал своей внучке Анастасии Зазуляк.



Владимир Белый прожил 91 год / Фото из семейного архива

Все началось в один вечер, когда большевики приказали вывезти самим же крестьянам все зерно к церкви, а потом сказали остаться женщинам, чтобы они это зерно погрузили в вагоны.

Семье Белых удалось выжить только из-за того, что отец был портным. Когда люди хотели за что-то отблагодарить – приносили немного зерна.

Господин Владимир рассказывал, что люди ели траву, крапиву очень часто варили.

Что интересно, мой дедушка прожил до 91 года и до последнего дня варил себе иногда крапиву, просто сырую. Он собирал такую "молодую", потому что она не так печет. Говорил, что это очень полезно,

– вспомнила Анастасия Зазуляк.

Ее дедушка никогда не выбрасывал сухой хлеб, который родные приносили, чтобы кормить кур. Он каждый раз просматривал каждый кусок, который лежал в пакете.

"Выбирал, какой еще немного мягкий, и доедал. Это всегда было так странно и больно видеть, как он своими руками перебирает каждый кусочек хлебушка", – добавила внучка.

Отношение к еде у деда было особенным:

он никогда не ел после 16:00;

никогда ничего не оставлял на тарелке;

никогда не переедал;

совершенно не имел культа еды.

Владимир Белый рассказывал внучке, что самой большой ошибкой людей было то, что они ели траву и клевер, от которой животы пухли и трескали. Именно поэтому люди массово умирали.

Дедушка видел собственными глазами, как мальчик наелся клевера и умер из-за того, что лопнул живот,

– заметила Зазуляк.

"Сошла с ума, потому что съела собственного ребенка"

Также Владимир Белый уверял, что случаи каннибализма были и в его селе. У соседей было несколько детей. В один момент один из них просто исчез.

"Та семья убила своего же ребенка и съела, а их мама со временем сошла с ума", – рассказала внучка свидетеля Голодомора.

Сура Спектор, 1928 года рождения

Село Чесновка, Черкасская область (во времена Голодомора – Киевская)

О страшном детстве своей бабушки рассказала ее внучка Тамара Береговская. Суре Спектор во времена Голодомора было 4 года, также в семье еще была старшая дочь.

Наибольшей трагедией стало то, что голод забрал у детей родителей.

Умерли от голода и мать, и отец. Девочек отдали в детдом в 1933 году,

– отметила внучка Тамара.

Когда дети выросли, то узнали, что сами родители якобы отдали их в детдом.



Голодомор забирал у детей родителей / Фото holodomormuseum.org.ua (иллюстративное)

"Когда бабушка с сестрой выросли, то им рассказали, что родители не имели чем прокормить дочерей, а в детдоме хотя бы еду давали – поэтому отдали детей туда. Уже позже им сказали, что родители умерли от голода", – рассказала Тамара Береговская.

Госпожа Сура всегда вспоминала один момент – когда вышла к забору в детдоме, то увидела как на телеге везли много тел умерших людей, они были брошены как попало, их везли на кладбище.

Сура Спектор умерла в 2019 году, ей был 91 год.

Павел Бережецкий

Николаевщина

В семье Бережецких было много детей. Когда большевики ворвались в их дом, то нашли там совсем немного пшеницы, однако она изменила судьбу многих.

Павел Бережецкий, один из сыновей, защитил многодетную семью и поехал на Соловки вместо отца. Он пробыл там с десяток лет,

– рассказала его правнучка Екатерина Козачинская.

Семье прабабушки Екатерины – Марии Федоровской – удалось выжить только благодаря тому, что они накануне забивали коров. У них сохранилась кожа, которую потом размачивали, чтобы есть хоть что-то.



Заморенные голодом дети / Фото esu.com.ua

Голодомор в Украине: главные факты