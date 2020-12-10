Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 10 декабря. В некоторых областях прогнозируют сильный ветер и гололедицу.

Где будет непогода

Так, в большинстве регионов порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На правобережье, Западе и части Центра может быть гололедица. В частности в:

Черниговской области,

Сумской,

Киевской,

Винницкой,

Хмельницкой,

Житомирской,

Ровненской,

Волынской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой.

Уровень опасности в регионах оценили как желтый. Непогоды не стоит ждать только жителям Закарпатской, Харьковской и Луганской областей.

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Непогода в Украине / Карта Укргидрометцентра