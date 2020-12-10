Гололедица и шквальный ветер: синоптики предупреждают о непогоде в Украине
Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 10 декабря. В некоторых областях прогнозируют сильный ветер и гололедицу.
Где будет непогода
Так, в большинстве регионов порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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На правобережье, Западе и части Центра может быть гололедица. В частности в:
- Черниговской области,
- Сумской,
- Киевской,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Житомирской,
- Ровненской,
- Волынской,
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой.
Уровень опасности в регионах оценили как желтый. Непогоды не стоит ждать только жителям Закарпатской, Харьковской и Луганской областей.
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