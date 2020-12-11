Украина продолжает находиться в ледяной ловушке: непогода не отступает
В Украине из-за мокрого снега и минусовой температуры 10 декабря возник сильный гололед на дорогах. По данным синоптиков, 12 декабря ситуация не улучшится.
Спасатели уже объявили о И уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.
Актуально Киеве фиксируют массовые обращения в травмпункты: из-за гололеда ходить по улицам опасно
Ночью 11 и днем 12 декабря гололед, на дорогах гололед,
- подчеркнули спасатели.
Где прогнозируют гололед
- В западных регионах, кроме Закарпатской области;
- в центральных областях;
- восточных;
- северных.
Заметим, 10 декабря в Киеве от гололеда пострадали 163 человека. Жители столицы с различными травмами обращались в городские больницы. В Киевской городской госадминистрации подчеркнули, что этой зимой это первый случай массовых обращений людей в травмпункты.
Как вести себя во время гололеда / Инфографика 24 канала
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