В Украине из-за мокрого снега и минусовой температуры 10 декабря возник сильный гололед на дорогах. По данным синоптиков, 12 декабря ситуация не улучшится.

Спасатели уже объявили о И уровень опасности, желтый. Об этом сообщили в пресс-служба ГСЧС.

Актуально Киеве фиксируют массовые обращения в травмпункты: из-за гололеда ходить по улицам опасно

Ночью 11 и днем 12 декабря гололед, на дорогах гололед,

- подчеркнули спасатели.

Где прогнозируют гололед

В западных регионах, кроме Закарпатской области;

в центральных областях;

восточных;

северных.

Обратите внимание! В ГСЧС заметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Заметим, 10 декабря в Киеве от гололеда пострадали 163 человека. Жители столицы с различными травмами обращались в городские больницы. В Киевской городской госадминистрации подчеркнули, что этой зимой это первый случай массовых обращений людей в травмпункты.

Как вести себя во время гололеда / Инфографика 24 канала