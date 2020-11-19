Погода в среду, 19 ноября, все больше будет напоминать о том, что зима уже совсем рядом. В восточных областях жизнь водителям осложнит гололедица на дорогах, а в западных и части центральных регионов ожидается густой туман.

Об опасности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий предупреждают Укргидрометцентр и ГСЧС.

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Где ждать гололедицу:

Сумская,

Харьковская,

Луганска,

Донецкая области.

Как отмечается, на дороге в этих областях действует и уровень опасности – желтый. ГСЧС предупреждает, что здесь погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В каких областях будет гололедица 19 ноября / Карта от Укргидрометцентра

Где ждать туман:

во всех западных областях,

в Винницкой области,

в Житомирской области.