Гололедица и туман могут затруднить движение на дорогах: где ждать непогоду
Погода в среду, 19 ноября, все больше будет напоминать о том, что зима уже совсем рядом. В восточных областях жизнь водителям осложнит гололедица на дорогах, а в западных и части центральных регионов ожидается густой туман.
Об опасности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий предупреждают Укргидрометцентр и ГСЧС.
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Где ждать гололедицу:
- Сумская,
- Харьковская,
- Луганска,
- Донецкая области.
Как отмечается, на дороге в этих областях действует и уровень опасности – желтый. ГСЧС предупреждает, что здесь погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В каких областях будет гололедица 19 ноября / Карта от Укргидрометцентра
Где ждать туман:
- во всех западных областях,
- в Винницкой области,
- в Житомирской области.
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