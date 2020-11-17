На востоке Украины на дорогах сохранится гололед. Синоптики прогнозируют ее на 18 и 19 ноября.

Информацию о неблагоприятных и опасных погодных условиях сообщили на сайте Укргидрометцентра.

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Согласно ему, в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах сохранится гололед. Скользко будет и 18 и 19 ноября. Из-за этого в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях объявили I уровень опасности – желтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнениям движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.

Напомним, гололед на востоке страны был и 16 ноября.

Гололед прогнозируют в восточных областях / Скриншот из сайта Укргидрометцентра

Снег в Украине в 2020: основное

Еще в середине октября в Карпатах выпал первый снег. После этого на популярных горнолыжных курортах уже несколько раз были снегопады.

14 ноября заснежило в городе Шостка, что в Сумской области, на следующий день снег выпал и в Харькове.

16 ноября первыми зимними осадками порадовались жители Днепропетровской области.

После этого мокрый и мелкий снег падал в Киеве.

Кроме того, на днях снега насыпало в других регионах Украины, в частности, в Харьковской, Полтавской и Луганской областях.



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