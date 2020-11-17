В Украине прогнозируют гололед: где и когда ожидать ухудшения погодных условий
На востоке Украины на дорогах сохранится гололед. Синоптики прогнозируют ее на 18 и 19 ноября.
Информацию о неблагоприятных и опасных погодных условиях сообщили на сайте Укргидрометцентра.
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Согласно ему, в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах сохранится гололед. Скользко будет и 18 и 19 ноября. Из-за этого в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях объявили I уровень опасности – желтый.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнениям движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц.
Напомним, гололед на востоке страны был и 16 ноября.
Гололед прогнозируют в восточных областях / Скриншот из сайта Укргидрометцентра
Снег в Украине в 2020: основное
- Еще в середине октября в Карпатах выпал первый снег. После этого на популярных горнолыжных курортах уже несколько раз были снегопады.
- 14 ноября заснежило в городе Шостка, что в Сумской области, на следующий день снег выпал и в Харькове.
- 16 ноября первыми зимними осадками порадовались жители Днепропетровской области.
- После этого мокрый и мелкий снег падал в Киеве.
- Кроме того, на днях снега насыпало в других регионах Украины, в частности, в Харьковской, Полтавской и Луганской областях.
Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала
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