В свежем выпуске "Голоса Америки" за 10 ноября – новоизбранный президент США Джозеф Байден формирует переходную администрацию и готовится к вступлению в должность президента 20 января. Его команда призвала ведомство, которое обеспечивает передачу власти в США, формально начать этот процесс. Это позволит Байдену проводить конкурсы на должности.

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