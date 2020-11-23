В свежем выпуске "Голоса Америки" за 23 ноября – завтра Джо Байден должен объявить свой выбор на несколько главных постов в администрации. Предполагают, что на пост госсекретаря Байден назначит Энтони Блинкина. При президентстве Барака Обамы тот был заместителем госсекретаря.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В Беларуси состоялась масштабная акция протеста. Силовики задержали примерно 350 человек. Палата представителей американского конгресса приняла расширенный законопроект о поддержке демократии в Беларуси.