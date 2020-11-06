В свежем выпуске "Голоса Америки" за 5 ноября – в США уже не знают, кто будет их следующий президентом. В Джорджии, Неваде и Аризоне продолжается подсчет голосов. Кандидат от демократов Джозеф Байден уверен в победе в штате Невада. Это позволит ему набрать необходимых 270 голосов. Вместо этого Дональд Трамп намерен обращаться в суд. Он также написал в твитерах, что победит.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Небольшой разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом в нескольких штатах засвидетельствовал о глубоком разделении страны, говорят эксперты. На Выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Индиана победила, эмигрантка из Украины, республиканка Виктория Спартц.