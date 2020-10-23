В свежем выпуске "Голоса Америки" за 22 октября – в Беларуси на фоне протестов начал возрождаться белорусский язык. Желание общаться на родном языке породило новую культурную сцену в стране, где рок-группы стали альтернативой российскому телевидению. В частности, молодежь создает новые группы и через интернет распространяет народную культуру.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

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Госдепартамент США подтвердил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне 23 октября по Нагорному Карабаху.

Европейский парламент присудил эту премию Сахарова демократической оппозиции в Беларуси.