В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 октября – из-за COVID-19 Хэллоуин пройдет без привычного размаха. В Центре по профилактике и контролю заболеваний США предупредили, что прогулки детей за сладостями во время пандемии являются опасными. Впрочем, американцы таки нашли способ, как отпраздновать даже в условиях пандемии.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

В США по состоянию на 30 октября 2020 года зафиксировали рекордное количество больных COVID-19. Положительный тест получили почти 90 тысяч человек.

Из-за президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября 2020 года, Джозеф Байден и Дональд Трамп ведут усиленную кампанию в ключевых штатах.