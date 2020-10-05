В свежем выпуске "Голос Америки" за 5 октября – уже в среду, 7 октября, часть Нью-Йорка могут вернуть на карантин. Все из-за обилия новых инфицированных COVID-19. Поэтому в 9 районах города мэр Билл де Блазио предложил закрыть государственные и частные школы, некритически важный бизнес и на месяц приостановить работу ресторанов.

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Врачи Трампа сообщили, что ему дважды давали стероидный препарат после того, как уровень кислорода в крови президента упал.

Пожары в Калифорнии выжгли более 1,5 миллиона гектаров земли. По состоянию на вечер 4 октября, более 16 тысяч пожарных пытались потушить 23 пожара. Возгорание до сих пор не могут контролировать.