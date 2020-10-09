В свежем выпуске "Голоса Америки" за 9 октября – глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что протесты в Беларуси – прямая угроза для Украины. Об этом он сказал во время выступления в Лондоне. Он добавил, что эта ситуация может даже затронуть вопрос независимости Украины.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили не человеку, а организации, которая борется с голодом.

Американцы вспоминали легендарного музыканта Джона Ленона, ему 9 октября 2020 года должно было исполниться 80 лет.