Голос Америки: известную выставку о Голодоморе показали в Украине
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 ноября – в Киеве представили самую известную в мире выставку о Голодоморе "Мария". Экспозиция уже побывала в 9 странах мира.
Также в выпуске "Голосу Америки" на 24 канале:
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В последние выходные ноября во всем мире почтили память жертв Голодомора 1932 – 1933 годов.
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