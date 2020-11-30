В свежем выпуске "Голоса Америки" за 30 ноября – в Киеве представили самую известную в мире выставку о Голодоморе "Мария". Экспозиция уже побывала в 9 странах мира.

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Новоизбранный президент США Джо Байден объявил свой выбор на несколько ключевых должностей в сфере экономики и коммуникаций.

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В последние выходные ноября во всем мире почтили память жертв Голодомора 1932 – 1933 годов.