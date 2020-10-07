В свежем выпуске "Голос Америки" за 7 октября – сразу несколько должностных лиц Пентагона вынуждены самоизолироваться из-за контакта с военным, у которого обнаружили COVID-19.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале:

Пандемия COVID-19 и как администрация Трампа с ней справилась – будет, как ожидается, одной из основных тем дебатов кандидатов в вице-президенты – Майка Пенса и Камалы Харрис.

В Лондоне говорят о желании изменить исторические отношения Британии с Украиной, а также развить политическое, экономическое и военное сотрудничество.