В свежем выпуске "Голоса Америки" за 19 октября – избирательные штабы республиканцев и демократов сосредоточили свои усилия на нескольких ключевых штатах, победа которых может определить судьбу выборов. Среди них – штат Флорида, где последние опросы свидетельствуют о почти равной поддержке Трампа и Байдена. Журналисты спросили, кого поддержат выходцы из Украины.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Родственники нескольких американцев, погибших в сбитом над Ираном "Боинге" МАУ, подали иск против Тегерана в Федеральный суд в Вашингтоне. В США ежедневно добавляется в среднем 55 тысяч новых случаев заболеваний COVID-19.