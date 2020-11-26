В свежем выпуске "Голоса Америки" за 25 ноября – в США зафиксировали самое большое дневное количество смертей от COVID-19 за прошедшие полгода. Накануне от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 2 тысяч американцев. Всего с начала пандемии уже зафиксировали 259 тысяч смертей из-за вируса.

Также в выпуске «Голоса Америки» на 24 канале: Команда новоизбранного президента США Джозефа Байдена уже начала активную работу. Его советники провели не менее 20 встреч с представителями администрации Дональда Трампа и всеми федеральными агентствами. Также Байден представил свой выбор по ряду ключевых должностей в сфере дипломатии и национальной безопасности.