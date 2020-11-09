В свежем выпуске "Голоса Америки" за 9 ноября – новоизбранные президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис объявили, что немедленно сосредоточат работу своей команды на пандемии COVID-19, рецессии, изменениях климата и системном расизме. Они уже анонсировали состав группы советников по пандемии и сразу после брифинга объявят свои планы в борьбе с коронавирусом.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

Как только крупные СМИ заявили о победе Байдена, тысячи людей начали собираться под Белым домом. Танцы, празднования и бесконечные сигналы автомобилей не утихали до поздней ночи.

Мировые лидеры продолжают поздравлять Джо Байдена с победой. Президент Владимир Зеленский заявил в твиттере, что Украина – оптимистична относительно будущего стратегического партнерства с США.