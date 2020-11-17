В свежем выпуске "Голоса Америки" за 16 ноября – инфекционист США отметил, что уже в недалеком будущем COVID-19 перестанет быть пандемией. Первыми испытать вакцину смогут медики, подвергающиеся опасности, а также наиболее уязвимые к болезни лица.

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