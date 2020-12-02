В свежем выпуске "Голоса Америки" за 2 декабря – правительство Соединенных Штатов Америки на следующей неделе будет решать, давать ли разрешение на использование вакцины Pfizer. Специальная комиссия научных советников американского правительства обнародовала рекомендации относительно того, кто в США первым должен получить вакцину от COVID-19.

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Президент Дональд Трамп угрожает наложить вето на оборонный бюджет США. Он требует добавить к проекту закона положения, которые бы сделали соцсеть компании ответственными за содержание размещенных там сообщений.

Великобритания стала первой страной, которая утвердила для широкого использования вакцину от COVID-19. Клинические исследования показали, что эта вакцина эффективна на 95%.