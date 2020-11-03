В свежем выпуске "Голоса Америки" за 2 ноября – уже 3 ноября 2020 года будут определять, легализировать ли в некоторых штатах употребление марихуаны. Это могут сделать избиратели Аризоны, Мисиссипи, Монтаны, Южной Дакоты и Нью-Джерси.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:

До выборов в США остались считанные часы. Там нет законодательно закрепленного дня тишины перед голосованием. Оба кандидата в президенты проводят многочисленные митинги в основных штатах, которые считают определяющими для своей победы.

США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия обнародовали совместное заявление по ситуации вокруг Конституционного Суда Украины.