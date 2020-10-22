В свежем выпуске "Голоса Америки " за 21 октября – за последние несколько лет правительство США внесло несколько важных изменений в процедуру проведения ежегодной иммиграционной лотареи "Зеленая карта". Победителю могут отказать в визе, если его сочтут потенциальным бременем для американского общества.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Міністр оборони США заявив, що Росія та Китай є найбільшими загрозами для США та представив ініціативи протидії небезпекам, які походять з цих країн.

Міністерство юстиції США та прокурори 11 штатів подали позов проти компанії Google, в якому звинуватили гіганта високих технологій у зловживанні своїм монопольним становищем.

У США оголосили нові правила, які обмежують надання політичного притулку іноземцям. Йдеться про тих, хто порушував іміграційні закони, скоював важкі злочини чи інші правопорушення.