Голос Америки: Лотарея "Зеленая карта" В США проходит по новым правилам
В свежем выпуске "Голоса Америки " за 21 октября – за последние несколько лет правительство США внесло несколько важных изменений в процедуру проведения ежегодной иммиграционной лотареи "Зеленая карта". Победителю могут отказать в визе, если его сочтут потенциальным бременем для американского общества.
Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:
Міністр оборони США заявив, що Росія та Китай є найбільшими загрозами для США та представив ініціативи протидії небезпекам, які походять з цих країн.
Міністерство юстиції США та прокурори 11 штатів подали позов проти компанії Google, в якому звинуватили гіганта високих технологій у зловживанні своїм монопольним становищем.
У США оголосили нові правила, які обмежують надання політичного притулку іноземцям. Йдеться про тих, хто порушував іміграційні закони, скоював важкі злочини чи інші правопорушення.