В свежем выпуске "Голоса Америки" за 12 октября – в Беларуси 11 октября прошли "Марши чести". Силовики применяли силу, в частности были задействованы водометы. По данным правозащитного центра "Вясна", число задержанных по всей стране возросло до более 450 человек.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: ЕС продлил на год санкции в отношении России из-за применения химического оружия. Речь идет, в частности, о применении "Новичка" против Сергея Скрипаля и его дочери.