В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 октября – международные эксперты прокомментировали проведение и предварительный результат местных выборов в Украине. Они отметили, что все выглядело очень хорошо, выборы соответствовали украинским и международным стандартам. По их словам, с технической стороны Украина справилась с проведения голосования.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: В Беларуси состоялась общенациональная забастовка. Не работали кафе, магазины, заводы и другие предприятия.