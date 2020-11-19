В свежем выпуске "Голоса Америки" за 18 ноября – В Международном валютном фонде заявили, что для пересмотра программы сотрудничества с Украиной необходимо полное согласие с Киевом относительно плана действий. Директор-распорядитель МВФ и президент Украины провели телефонный разговор, в частности обсуждали независимость центрального банка и усилия по борьбе с коррупцией.

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