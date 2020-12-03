В свежем выпуске "Голоса Америки" за 3 декабря – в США количество новых случаев заражений COVID-19 за сутки превысило 200 тысяч. Более 100 тысяч пациентов сейчас находятся в больницах страны. В результате осложнений, вызванных болезнью за сутки умерли 3 157 человек.

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Заместитель госсекретаря США Стивен Биген заявил, что Украина должна оставаться приоритетом внимания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Великобритания, Эстония и США назвали событие, организованное Россией в ООН с участием пророссийских боевиков, попыткой исказить реалии конфликта на востоке Украины.

В США уменьшили рекомендованный период карантина для людей, у которых был возможный контакт с вирусом COVID-19. Изоляцию можно завершить после 7 дней, если нет симптомов болезни и есть отрицательный тест.

Мэр Лос-Анджелеса объявил в городе жесткий карантин. Всем жителям приказали оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

В Нью-Йорке зажгли огни главной елки города. Из-за пандемии зрителей на открытие не приглашали, зато организаторы создали масштабное телевизионное шоу.