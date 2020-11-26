В свежем выпуске "Голоса Америки" за 26 ноября – действующий президент Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флина. Он с отвращением признал, что лгал Федеральному бюро расследования о своих контактах с российским дипломатом Сергеем Кисляком.

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За минувшие сутки в США зафиксировали более 180 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. Более 2 тысяч человек умерли. Чтобы обезопасить своих родных накануне праздников, все больше американцев проходят тест на коронавирус, даже если у них нет симптомов.

Несмотря на ряд изменений и ограничений, пандемия не может помешать добрым делам. 8-летний мальчик Кавана Белл из Мэриленда с апреля помог уже почти 9 тысячам человек.