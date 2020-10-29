В свежем выпуске "Голоса Америки" за 29 октября – послы стран Большой семерки раскритиковали решение Конституционного суда Украины, которое влияет на работу антикоррупционных органов. Европарламентер Ребекка Хармс заявила, что решение КСУ направлено против народа Украины, который стоял на Майдане во время Революции Достоинства.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Западные аналитики отметили, что некоторые обстоятельства голосования поднимают перед президентом и его партией важные вопросы.