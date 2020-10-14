В свежем выпуске "Голос Америки" за 13 октября – после короткой паузы из-за инфицирования COVID-19 Дональд Трамп возобновил свои многолюдные митинги в разных регионах. Первой остановкой стал штат Флорида. Также встречи с избирателями проводит и его политический оппонент Джо Байден.

Также в выпуске "Голос Америки" на 24 канале: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал общенациональный опрос, который должен состояться в день проведения местных выборов. Представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Он должен до 25 октября объявить об отставке, иначе начнется общенациональная забастовка. Сопредседатели минской группы ОБСЕ осудили продолжение насилия в Нагорном Карабахе вопреки договоренности о гуманитарном перемирии.