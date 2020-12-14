В свежем выпуске "Голоса Америки" за 14 декабря – правительство США планирует запустить масштабную информационную кампанию стоимостью 250 миллионов долларов. Это сделают для того, чтобы убедить больше американцев вакцинироваться от COVID-19. По состоянию на сегодня,14 декабря, только 60% опрошенных сказали, что хотят получить вакцину, 20% высказались категорически против.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Первые граждане США получили в понедельник, 14 декабря, вакцину от COVID-19. Правительство утвердило для использования препарат производства американской компании Pfizer и немецкого BioNTech. Хакеры проникли в компьютерные сети министерства торговли, министерства финансов и, возможно, и других правительственных учреждений в США. Правительство не исключает, что лица, которые пытались получить незаконный доступ, могли быть россиянами.